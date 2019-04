Hoy se anuncia la séptima

Y antes de "San Xosé Obreiro" la otra fiesta será la de la Democracia el día 28 de este mes. Me da la sensación de que hay en el ambiente una cierta confusión porque se entremezclan las sensaciones en el elector que se enfrenta a unos comicios en 28 de abril y a otros el 26 de mayo y se está formando un "totum revulutum" que no sé si confundirá a más de uno a la hora de valorar su decisión en cada caso. Los pocos mítines que se programan se mezclan con las presentaciones y convocatorias de reuniones de los partidos que se presentan a las Municipales de mayo y por eso entiendo que los partidos deberían esforzarse en separar unas de otras porque, los intereses a los diversos niveles, suelen ser bastante distintos. Así las cosas, hoy se pone en marcha "Ser de Marín" liderado por Pilar Blanco que en varias confrontaciones locales anteriores fue la líder del Bloque. Lo harán en la plazoleta "8 de Marzo" al lado del Museo del Mar, entidad muy cercana a esta agrupación, y se supone que con estas siete candidaturas se cerrará definitivamente el abanico de la oferta donde elegir a los próximos gobernantes de este municipio. Claro que también me han asegurado que VOX anda intentando reunir a sus simpatizantes para hacer también su apuesta local y entonces, con ocho grupos ya sería el no va más pues tendríamos 168 pretendientes a los 21 puestos de la Corporación. Mucha sopa, mucha.

