"Cantodarea" a la vuelta de la esquina

Y terminada la Semana Santa con un tercio de la primavera fuera y la esperada mejoría del tiempo, nos encaramamos a las escaleras de las fiestas populares. No hemos oído nada de las tradicionales de Mogor en honor a "San Xurxo" que tendrían en la fecha del 23 de abril su día grande pero ya se nos anuncian con un espectacular programa las de "San Xosé do Cantodarea" que, si las previsiones climatológicas no cambian, tras unas jornadas de lluvia, que buena falta hace también, se esperan días de magnífico tiempo con sol radiante y calor, y a ver si no lo estropea la frecuente nortada que suele acudir también a bailar con la Panorama. Chicho Montoto preside una comisión que echa todos los años el resto para completar una programación para todos los gustos y edades y, si el tiempo favorece, el abarrote está garantizado durante la semana en la que se sucederán actos y verbenas de forma continua y abundante. Pero para organizar unas fiestas de este calibre en un barrio como el laborioso "Cantodarea", hace falta contar con personas como el grupo de mujeres que se han ido y se siguen yendo, casa por casa, empresa por empresa, a la búsqueda de ayuda económica. No es fácil organizar unos festejos de este calibre, pero más difícil aún es conseguir el dinero preciso para la financiación de los actos y, sobre todo, las verbenas programadas. Las mujeres de "Cantodarea" son de otra pasta. Que sí.