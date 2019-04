Los desafíos

Por si hubieran sido pocas las alarmas emitidas desde diferentes sectores de la actividad económica gallega por la "fuga" de empresas hacia tierras lusitanas, ahora se amplía a los mares. Porque se le une el aviso de la Autoridad Portuaria de Vigo. En concreto, por el desvío de hasta 60.000 toneladas de pesca a Leixoes que, como casi todo el mundo sabe, es instalación que en los últimos tiempos da prueba de un dinamismo competitivo realmente notable. Y que nadie puede criticar mientras cumpla con las reglas, algo que hasta ahora no se niega.

Más allá de esta situación actual, no estorbará seguramente recordar que en lo tocante a lo que ha sido y es -su puerto- el corazón de una ciudad como Vigo, clave para Galicia y todo el Noroeste, este es el segundo toque de atención acerca de su futuro. El anterior tuvo como argumento el cambio de destino de algunas empresas de contenedores, entre ellas una de las más importantes del mundo, captadas por Marín. Por razones de tarifas de estiba y desestiba que, en definitiva, incidían en los costes de carga y descarga. Que son palabras -empresariales- mayores.

Con este panorama, resulta inevitable insistir en el desafío que en algunos aspectos supone ese dinamismo económico de Portugal para los intereses gallegos. Y no necesariamente solo como una amenaza -que lo será en la medida en que su progreso no se tenga en cuenta-, sino como una llamada general de atención para ver qué plantean de bueno y qué podría hacerse aquí para no quedarse atrás. Algo que no ha mucho pareció que sucedería en la Región Douro lusitana y su captación de recursos y que en este antiguo Reino pareció tomarse en serio ma non troppo, si se meditan con cuidado y atención los resultados habidos.

El dato de que Leixoes, según afirmó el señor López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria viguesa -y que, de forma incomprensible, no ha tenido demasiado eco-, se une a la relación de competidores directos con Galicia y en un sector en el que el Berbés parece imbatible. Y, en todo caso, debe mover a una reflexión más seria que algunas de las que se han realizado en Santiago y en el tejido económico y empresarial de este país. Porque ya no es solo un asunto de inversiones, sino de estructuras; el puerto de Leixoes y el aeropuerto de Oporto ganan terreno y eso no parece agitar demasiado las iniciativas en este lado del Miño ni más allá, en la meseta do reside el Gobierno. Mal asunto.

A modo de epílogo, y sin acritud, procede preguntar a quien pueda responder -la Xunta en primer lugar- qué ha pasado, cómo se ha aplicado y con qué resultados aquel plan elaborado desde la Consellería de Economía para vertebrar una estrategia que compense a Galicia de los desafíos perdidos hasta ahora. Y no debería demorarse demasiado una respuesta, porque su elaboración supondría al menos el análisis y, este, un balance de resultados. Que urge, porque nadie debe pensar que las "amenazas", aun entre amigos y vecinos, van a terminarse. Es posible que los candidatos en campaña se enteren del asunto y reaccionen, pero poco probable: están a otra cosa.

¿O no...?