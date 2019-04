Una de las sorpresas -a estas alturas hay que reconocer que son ya solo relativas- que han proporcionado estas vísperas electorales es la práctica ausencia de escándalos de corrupción. Ni siquiera noticia acerca de los que quedan pendientes -los ERE andaluces del PSOE o, en Cataluña, el asunto de los Pujol son de los más llamativos-, silencio que parece confirmar el cambio de estrategia de quienes más provecho sacaron de aquello. Ahora casi todos prefieren meter miedo en el cuerpo de los votantes agitando los resucitados tópicos de los "fachas" y los "rojos". Vaiche boa.

Claro que, como Galicia es, de algún modo, diferente, su Parlamento ha decidido, por iniciativa de los socialistas -respaldada por los demás grupos- solicitar del Tribunal de Contas que "evalúe" los planes anticorrupción de las instituciones. Hay que admitir una cierta sorpresa ante la idea, porque es precisamente el PSOE de aquí la más nutritiva fuente de asuntos en los que se han visto implicados, con razón o sin ella, dirigentes de ese partido, pero nunca es tarde cuando llega la buena conciencia, la contricción y el propósito de la enmienda. Aleluya.

En lenguaje sencillo la iniciativa podría resumirse, en opinión de quien escribe, como el establecimiento de otra barrera anticorruptelas. Y eso implica la posibilidad de que el público entienda que ya existen unas cuantasy que el problema no es de número sino de eficacia; expuesto de otro modo, la cuestión está en hacer que funcionen, porque la práctica demuestra que los controles no son precisamente inmunes a los fallos. Es, de algún modo, como las leyes: aquí hay las en abundancia y para todo tipo de asuntos, pero a la hora de la verdad se cumplen pocas.

Queda también alguna duda acerca de la oportunidad de esa iniciativa del PSOE respaldada con aparente alegría por todos los demás para esto de los planes anticorrupción y consulta al Tribunal de Contas. Reponer en primer plano un asunto que es necesario combatir en serio y no con gestos parece frívolo, y más en una circunstancia en la que, después de muchos años, el pillaje que los golfos aparenta reducirse es temerario. Y encargar los planes de control a instituciones que carecen de poder coercitivo una ligereza de difícil explicación. Aunque alguna debe existir, dado que lo plantea el cerebro de este Reino.

En todo caso, y por si alguien resultare tan incauto como para pensar en una resurrección de sus propios espectros para convertirlos en símbolo de redención y así conseguir apoyos, conviene insistir en que los tiros que en esas prácticas se hacen suelen salir por la culata. Y en este antiguo Reino aún no se han olvidado las diferentes operaciones, judiciales y mediáticas, que, pretendiendo "limpiar el patio", solo dieron cuartos al pregonero para, finalmente, quedarse en muy poco. Y eso no crea otra cosa que alarma social primero y, después, decepciones que invitan al desánimo y desconfianza colectiva. Lo malo -o lo peor- es que eso no parece importar a los miembros del Honrado Concejo del Parlamento, por lo que se ve. Y es una lástima.

¿Eh?