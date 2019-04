Competencia desleal y falta de control

Ayer, en las páginas de Faro de Vigo, se incluía un interesante reportaje sobre los "Airbnb" de comida casera. Se veía venir. Pero no por ello deberíamos asumirlo como lógico e inevitable. Es más, el goteo de sectores y productos invadidos por la llamada "economía colaborativa" debería hacernos reeflexionar seriamente en sus consecuencias, para evitar las negativas. Es fantástico que nuevas plataformas posibiliten que personas que no se conocen se puedan poner de acuerdo para compartir coche o intercambiar casa, siempre que no haya ánimo de lucro. Cierto que uno debe fiarse de que van a tratar su casa con cuidado o que el individuo que conduce es de fiar y el coche está en condiciones. Pero sucede algo similar si el desconocido fuese un amigo que te va a buscar el aeropuerto o te deja su casa. También es estupendo que pequeñas empresas utilicen esas plataformas para llegar a los consumidores y poder competir contra gigantes del sector.

La cosa cambia, y mucho, cuando media el ánimo de lucro y aceptamos como normal que personas sin seguridad social, contratos, seguros, control sanitario, etcétera hagan competencia desleal a empresarios que cumplen con lo que establece la ley. Porque eso es favorecer la economía sumergida y precarizar el mercado laboral. Todo el que quiera realizar una actividad con ánimo de lucro tiene que estar sujeto a las mismas reglas laborales, fiscales y administrativas. Lo contrario es volver al capitalismo salvaje del siglo XIX.

*Director del Foro Económico de Galicia