Sin duda, es cierto el aforismo que dice que "toda persona tiene cinco minutos de estupidez al día y que la sabiduría está en no superar ese límite". El peor de los escenarios es que ese corto espacio de tiempo coincida con un momento y una circunstancia (por ejemplo en una entrevista delante de un micrófono o en un meeting) que haga pública la idiotez del individuo que la comete. En tiempos de campañas electorales, que es cuando los políticos deberían ser más prudentes, como tienen tal afán de protagonismo, se sienten obligados a expresar algo original y novedoso y, entonces, les pillan esos cinco minutos de imbecilidad haciendo declaraciones en público. A posteriori se dan cuenta de las gilipolleces que han soltado y no tienen más remedio que rectificar porque se dan cuenta que cada patochada les resta un montón de votos. Les voy a poner algunos ejemplos. Adolfo Suárez Illana, fichaje importante del PP, se estrenó diciendo ocurrencias imprecisas sobre el aborto, incluso llegó a mencionar datos que resultaron falsos, todo ello en una entrevista en la radio; después, el hombre medio avergonzado, tuvo que pedir disculpas. Por cierto, no lo he vuelto a ver aparecer en esta campaña. Casado, líder del PP, por aquello de soltar algo original y ningunear al contrario rebajándolo de nivel, comentó en público que Rivera, el de Ciudadanos, podría ser un buen ministro de Exteriores en un hipotético gobierno suyo (de Casado). Hablando del ministro de Exteriores, Borrell, en ese momento de majadería de los cinco minutos, se levantó cabreado de una entrevista con un periodista alemán en televisión, dejando pasmada a la audiencia, pues no hay que olvidar que es el jefe de nuestra diplomacia. Pero, la verdad es que no se libra ningún personaje público, porque hasta el Papa patina (¿no dice la Iglesia que es infalible?) en esos minutos de desvarío, pues volviendo de una gira por Marruecos, un periodista le pregunta en el avión que cuándo visitará España y responde tan pancho que "cuando haya paz". Posteriormente, tratando de arreglar el entuerto, su equipo de comunicación, dice que es que el Papa habla de manera críptica (?), en vez de aceptar la verdad de que posiblemente confundió España con Libia, Argelia o Afganistán. Otro ejemplo de los cinco minutos de imbecilidad es el de Lacalle, nuevo gurú económico del PP que, en una entrevista concedida a "El Economista", habló confusamente de la bajada de las pensiones, lo cual fue aprovechado rápidamente por el PSOE tergiversando las palabras de Lacalle y sacando partido para sumar votos. Por cierto, a este hombre del PP tampoco lo he vuelto a ver en campaña. Iglesias, líder de Podemos, en esos cinco minutos de necedad, ha dicho, gritando como es habitual, que él no quiere vivir en un país con presos políticos, en clara alusión a los independentistas. Inmediatamente, cualquiera que le haya oído esa patochada, no deja de asociar esta declaración con lo que pasa en la adorada Venezuela de su buen y generoso amigo Maduro. ¿Cuántos minutos de desvarío mental habrá tenido López Obrador, presidente de México, para llegar a exigir a España pedir perdón por lo de la conquista? En este caso es muy posible que hayan sido mucho más de media hora. Por cierto, parece que también está desaparecido este líder populista que hace semanas que no dice nada al respecto; probablemente esté arrepentido y avergonzado de su enorme pijada. Como no acaban de aprender, los últimos cinco minutos pelotudos y huevones los ha tenido Casado que se ha enredado con el salario mínimo, prometiendo que si llegaba al poder lo iba a reducir, para rectificar al día siguiente. Lo dejo aquí para no cansarles con más ejemplos que ocuparían la página entera del periódico, pero antes hay que reconocer que Cameron, el convocante del innecesario referéndum del "Brexit", ha batido el récord de los cinco minutos, pues dicen que, cuando tuvo la ocurrencia, llevaba más de doce horas durante varios días en estado de pendejez tequilero.