Tiranía contra mí

Me dirijo a usted, Marta Freire no porque la considere más inteligente, si no porque ha hecho coalición con los del circo (como llaman a la zona vallada de los astilleros de Seara), todos admiramos la capacidad que tiene de obedecer y asentir a lo que digan ellos. Y digo ellos porque no tengo el placer de conocerles, les dicen "los de Rosalía", pero yo no tengo muy claro si son gallegos o catalanes. A usted solo la he visitado una vez hace ya más de un año por el tapiado de mis arquetas, y no quiso ni verme la cara. Ahí ya me dejó claro que no está en el Concello por sus cualidades políticas o talante, sino por la coalición que ahí la puso.

Hace ya muchos años que el partido que se hace llamar Socialista, se compone de gente con la cualidad física de mover la cabeza de arriba a abajo y de abajo a arriba, ese es el requisito fundamental para hacer política en nuestro pueblo. Yo le podría dar algún que otro consejo "por viejo, no por zorro". Como por ejemplo que no mezcle el drama familiar, que sea objetiva y democrática y cumpla con la tarea que su sueldo le exige, que no es solo asentir con la cabeza.

Señora tenienta de alcaldesa le pido por última vez que destapie las arquetas que mandó tapiar y no mienta más. Los moañeses no somos tontos, como usted cree, votamos bien, pero después pasa lo que pasa, entra en juego el dinero, dinero que sale de nuestros bolsillos.

Aprovecho para decir a los vecinos que tenemos que dar valor a la candidatura que lleve gente de la nuestra, trabajadores cuyo interés no sea el propio sino el del pueblo. Y voy a decir más, candidatura como la de Fervenza, hombre luchador y honrado. De lo contrario seguiremos con los homenajes de calles y actos sociales y benéficos a cuatro individuos que pasaron por Moaña comiendo de ella lo que pudieron. Si nuestro mayores levantaran la cabeza y vieran lo que estamos haciendo con calles y homenajes a los que comieron de Moaña, y alguno de los que daba de comer como el señor Pazó, hombre honrado y buena persona que merecería una calle no, una avenida y con una placa tan grande que se viera desde Madrid. Si no hacemos el esfuerzo de parar este despropósito, con sueldos desorbitados, abandonos y mentiras, la primera mis arquetas desde hace más de un año, el circo de Seara, cuatro años pidiendo que saquen las vallas. Que dejen pasar el paseo. Todos estos años ya atrasados dicen que los solucionarán ahora a cambio de votos, incluso Marta Freire va a hacer de Samertolaméu una ciudad como Venecia y en O Latón nos pondrá un tubo de escape para filtrar los gases de la depuradora y poder pasar la inspección oportuna, en fin, se creen que somos tontos. Por favor, desocupen la vivienda municipal.

(*) Vecino de Meira