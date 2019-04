La otra pegada...de carteles

La comarca de O Morrazo se prepara para vivir una campaña electoral de las generales que serán el campo de pruebas de las municipales. Los partidos políticos se aprestan hoy para la típica pegada de carteles, que ya no tiene ese simbolismo de antaño. Lo hacen en medio de un raro clima de cambio de siglo, donde regresan los fantasmas del pasado. Donde la política vuelve a tortazos en las tabernas más reconocidas y aquel eslogan de la leal oposición se desvela como lo que es: hipocresía teñida de política. Ya no hay ni oposición ni gobierno leal. Da la impresión de que ya no estamos en esa democracia consolidada de la que nos sentíamos orgullosos y que nos vemos en la obligación de resetearlo todo. Ahora sí que no son buenos tiempos para la lírica, lo son más para el exabrupto, las palabras huecas y los lugares comunes que tanto se repiten.