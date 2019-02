La ofensiva

A primera vista -y debe entenderse, dados los precedentes de fracasos o retrasos que en las grandes cuestiones acumula Galicia, el cierto escepticismo del introito- sí que da la impresión de que la "Alianza por el Corredor" va en serio. Y no es que aparentase otra cosa, pero ahora, con viajes conjuntos a Madrid y la compañía de empresarios y representantes ciudadanos varios, suena diferente. Siquiera por el peso añadido al ya de por sí interesante de la presencia de Galicia, Asturias, Castilla y León y la probable, si se trabaja bien, del norte de Portugal.

Con ese "ejército" se puede empezar una ofensiva para conseguir lo que el Noroeste aún no tiene y que, sin embargo, otros, quizá más favorecidos por las circunstancias o acaso por el color del cristal gubernamental con que se miren, ya tienen. Y en este caso no se trata de un capricho o una mayor rapidez y comodidad para el transporte de sus mercancías, sino de algo todavía más importante y decisivo, no solo en lo mercantil: la vertebración de un espacio socioeconómico que debe contar a todos los ámbitos, estatal y comunitario. Naturalmente, si se sabe defender con brío.

Quedó dicho ya, y en más de una ocasión, que la prosperidad futura exige casi como primera medida una conexión de los galaicos y asturianos y el espacio castellanoleonés, que permita el manejo rápido y rentable de sus productos a los mercados europeos y también a los de América. Además de la integración de los lusitanos: ayer mismo, en FARO, el secretario de Estado para la Internacionalización de Portugal se refería a las ventajas de la colaboración y la "mirada larga" para los proyectos que permitan el interés colectivo. Y eso, por supuesto, urge y, por tanto, no se puede esperar al 2027, como anunció en su día la UE.

(Por cierto que, hablando de representatividad, peso político y capacidad de reivindicación, no estaría de más la incorporación específica de los municipios a la Alianza. En esa línea, el presidente de su Federación gallega, con buenos contactos en Bruselas, declaró su esperanza de que aquel plazo se redujese. Y como sumar respaldos a una buena causa es siempre útil, cuantos más mejor, e incluir el de los Ayuntamientos, miel sobre hojuelas. Y sin avergonzarse de disponer de amigos a los que recurrir, porque en esto el que no corre vuela. Fegamp dixit).

En lo demás, hablar del ferrocarril moderno como mejor -y probablemente con menor coste- vía terrestre de comunicación y transporte de mercancías resulta probablemente innecesario. Pero aunque esa afirmación resulte opinable, no lo es que su reivindicación -la ferroviaria- sea de las primeras en plantearse durante la "ofensiva" de la Alianza en Madrid y en Bruselas o donde pueda ser necesaria. Y España -y en concreto su Noroeste-, además de Portugal, cuyo acceso al tren moderno y competitivo se hizo, también, con retraso, no se pueden permitir el lujo de tropezar en la misma piedra otra vez, ni de caer en la pasividad que en ese terreno fue habitual. Menos aún podrían aceptar la idea, equivocada, de que con un Corredor Mediterráneo algo ampliado bastaría. En eso también dos son mejor que uno.

¿Verdad...?