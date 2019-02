Ningún ataque sen resposta

Agora que se achegan as eleccións -o único momento en que a cidadanía pode ter voz sobre o que atinxe directamente á nosa vila-, cabe reflexionar sobre as accións positivas e negativas que cada un dos grupos políticos fixeron e propoñen facer.

Pero máis importante aínda penso que é debullar as intencións ocultas atrás das palabras e actos que os dirixentes esconden. Sobre todo neste momento en que os movementos de ultra dereita están tan en voga, tanto os que xurdiron novos coma os que sempre estiveron aí mais coa careta posta.

Non só proclaman ausencia de amor pola cultura e tradición de noso, senón que suman, ademais, unha falta de respecto por quen non é coma "eles" ou se sae do que a sociedade estableceu como "esperable".

Estoume a referir ás desafortunadas declaracións na prensa de José Cruz. Por unha banda, acusa un partido político duns actos vandálicos contra a súa propiedade, sen ter probas. Os mesmos actos que usou como escusa para se promocionar na prensa -si, a propaganda electoral máis mesquiña que poida existir. E, pola outra, aproveita para deixar clara a súa virilidade.

Saíu dicindo no Faro de Vigo (19/01/2019): "Me acusaban de ser un maltratador [...] solo les falta poner en duda mi orientación sexual". Por suposto, na escala de valores deste señor, ser un maltratador é muito menos reprobable ca que lle chamen maricón, o cal é completa e absolutamente inaceptable.

Que nos quere dicir este home? Que a súa idea dunha sociedade e, xa que logo, a súa proposta para Bueu, é un lugar onde as persoas homosexuais volvan entrar no armario ou serán marcadas co dedo entre risas.

Señor Cruz, volva á cova da que saíu e deixe a xente que viva a súa vida coa tranquilidade que lle apeteza. E, sobre todo, non se meta baixo as miñas mantas para mirar con quen me deito ou deixo de deitar. Grazas.

*Veciño de Bueu