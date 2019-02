Los frutales 80 de María Xosé Queizán

¡Felicidades, María Xosé, con dos días de retraso! El martes María Xosé Queizán cumplió 80 años de juventud y muchos como yo hemos gozado de su amistad una parte importante de ellos. María Xosé siempre concilió su afán intelectual, con una obra larga de indiscutible talento y de compromiso en ámbitos diversos de la escritura, con un espíritu festivo a prueba de bomba, su combatividad feminista con el buen humor. Yo he podido ser testigo del primero, incluso haciéndole un amago de sus memorias para FARO, y partícipe del segundo, ya desde fiestas que recuerdo en su casa hace 40 años hasta otras en el exterior que no me acuerdo como le corresponde a unas buenas fiestas. Ahora estoy leyendo sus memorias, "Vivir a galope", las que escribió, y mañana "in the night" brindaremos con ella por otros 80.

¡Atentos a los Mozart Héroes en Vigo!

Yo, de estar en Vigo el domingo, pondría una cita en mi agenda: a las 20.30, ir a ver y escuchar al dúo suizo Mozart Héroes a la sala Masterclub, en Urzáiz 1. Estoy alucinando ahora al ver un vídeo suyo en el que, con violonchelo y guitarras, Chris y Phil rockean a través de todas las épocas musicales. Me dice Maximino López, el que los tiene de gira por Galicia, que los temas delicados se combinan con riffs de rock brutales y partituras de películas épicas: "El guitarrista salta por el aire, la crin del arco se rompe, los dos se azotan en un frenesí, pasión ardiente con arte instrumental clásico". Los caminos de los dos músicos se cruzaron en el conservatorio de música clásica, me cuenta, pero querían volver al escenario salvaje, sin compromiso, sin convenciones. Y ahora compatibilizan su música con su empresa puntera en el mundo videográfico. Os van a encantar, comprobadlo en Youtube antes. Entradas en www.ataquilla.com, Bar Churruca y Elepé.