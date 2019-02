La hemeroteca del Decano

Hace 130 años | 06-02-1889

Prófugo estadounidense

El Gobierno Civil había recibido un escrito desde Nueva York con el retrato de "un tal A. William Riley", a quien acusaban de "falsificar de letras por valor de 193.000 pesos". Creían que el hombre estaba en la zona de Vigo y concedían una recompensa de 5.000 duros "al que lo capture y presente a las autoridades".

Más emigrantes hacia América

El diario decano publicaba los datos de las personas que habían emigrado por mar hacia otros países durante enero. Así, habían partido desde el puerto un total de 849 viajeros hacia diferentes países de América Latina.

Supresión de plazas

"Parece que en breve serán suprimidas las dos plazas de tenientes de ingenieros militares que se hallan en Vigo", decía el diario. "Con esta supresión hay bastante para suponer que las tan careadas fortificaciones queden en proyecto", lamentaba la información.

Hace 100 años | 06-02-1919

Llegada de náufragos

El trasatlántico inglés Demerara, que la tarde anterior había estado en Vigo, había llevado a puerto a los siete náufragos del barco español Insuela, que el día 29 de enero había naufragado en la entrada de Lisboa. Se dirigía al puerto luso a descargar cemento pero la intensa niebla provocó que los remolcadores no llegaran y acabara encallando en un banco de arena.

Más contra el cierre de la Escuela Náutica

Los estudiantes de la Escuela Náutica seguían recorriendo instituciones para recabar apoyos contra su cierre. Como tercera escuela estatal con más alumnos, habían conseguido el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio, la Casa del Pueblo, el Pósito de Pescadores y el Comité Ejecutivo del monumento a erigirse en las Islas Cíes en honor a los marinos españoles. Todas estas entidades habían ya remitido sus respectivos telegramas al Ministerio de Educación para pedir que se mantuviera abierta la escuela viguesa.

Hace 50 años | 06-02-1969

Nuevas escalas trasatlánticas

Una de las más importantes armadoras italianas, la Línea C, había anunciado que tres de sus buques iban a incluir a Vigo en sus escalas de los itinerarios de Brasil-Plata. Así, el 5 de abril llegaría procedente de Buenos Aires el Eugenio C, que continuaría viaje posteriormente a Lisboa y a diferentes puertos del Mediterráneo. El Enrico C, "también con numeroso pasaje", llegaría el 12 de mayo con el mismo itinerario. Ya para octubre y noviembre estaba prevista la arribada desde Génova del Flavia, que embarcaría pasaje con destino a Brasil, Uruguay y Argentina. Los tres buques eran de los más modernos de la época.

Campaña contra el hambre

El diario decano publicaba una entrevista con Valentín Paz-Andrade por la conferencia que iba a dar sobre las campañas de la FAO contra el hambre en el mundo. Lamentaba la opulencia de unos frente a la pobreza de otros y animaba a los vigueses a colaborar.