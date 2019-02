Vigo, bienestar y pobreza

Apuntad en vuestras agendas por si la memoria os falla con tanto reclamo audiovisual para que perdamos el tiempo en series u otras añagazas televisivas que tanto nos despistan. Mis amigos del Ateneo de Vigo preparan para mañana un muy interesante encuentro para todos aquellos que os interese conocer el lugar donde vivís. Nuestro Ateneo os invita a debatir ese día, a las 7 de la tarde y en la sede de la ONCE, sobre el estado de bienestar y pobreza de Vigo. En un momento en que se reciben noticias contradictorias sobre esto, bien está juntar voces cualificadas como la de Marta Iglesias Bueno, Jefa Territorial de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, Antón Bouzas Álvarez, terapeuta y portavoz del Foro Socioeducativo "Os Ninguéns", y Xosé Cuns Traba, en representación de la Rede Galega contra a Pobreza, en primer turno; en segundo, Ángel Holguera Domínguez, presidente de COGAMI Pontevedra, Silvia Pérez Freire, socióloga y especialista en violencia de género, Ana Pardo Álvarez, de la asociación PROVIVENDA, Rosa Alonso Míguez, trabajadora social, el Colectivo Vigo +Social y el Colectivo Migrantes. Cada uno hará una breve exposición y luego podréis opinar vosotros. Me temo yo que los del Ateneo han querido ser tan exhaustivos que el tiempo sea una pelea con tanta voz. Pero aprovechad esta ocasión.

Una gran 'master class' de teatro

Me habla mi amiga la cantante Ángeles Ruibal, que ahora vive a las orillas del Lérez, con un paisaje de película, de Alejandro Gil, un argentino director de teatro, que estará en febrero por Vigo impartiendo una máster class sobre "El funcionamiento y la personalidad del actor". Si os inscribís antes del 8 tendréis un 40 por ciento de descuento para este seminario que se celebrará los días 16 y 17 en la sala de teatro Artika de Avda. Beiramar 127. Un teléfono: 667808674. Buscad en internet quién es Alejandro Gil y comprobaréis que es una ocasión de oro su clase ( www.artika.com)

Los pequeños hurtos del Real

No es muy grave pero es nuevo en la historia del club. Sí, sí, hablo del Real Club Náutico de Vigo. Los lunes tarde se reúne un grupito de socios a pintar, coordinados por Cayetano Lledó. Disponen de una mesa con los caballetes y pinceles. También hay una caja metálica con su llave donde echan una moneda de vez en cuando para comprar útiles de pintura. Pues bien, esta caja desapareció estos días llena de monedas y no saben quién se la llevó. No es la primera vez que roban. Hace días, se llevaron un teclado electrónico que permanecía donde ensaya la coral. No se sabe quién fue. Y en verano, durante una convención de yates de muchos países, se llevaron con toda desfachatez un cuadro que adornaba la biblioteca. Días mas tarde, también se llevaron otro que pintó Lledó, que estaba secando. Este lo consiguió recuperar el conserje Santiago, que dicen que es el mejor empleado que tiene el club. Se lo había llevado una niña de campamentos de verano, que no tuvo mas remedio que devolverlo. Nunca habían pasado éstas cosas porque el Náutico está formado por socios de un respetable nivel humano. Pero hay algún socio que piensa que desde que se legalizó el sistema de puertas abiertas, aquí entra todo el mundo y -me dicen- que no es tan facilmente controlable el ir y venir de las gentes haya o no cámaras al efecto.