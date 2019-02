Las comas que pone alcalde y los carteles que regresan al pasado

Los signos ortográficos como las comas ponen y quitan alcaldes en Cangas (ayer fue comentario en los pasillos municipales) pero hay otras erratas de imprenta que nos hacen regresar al pasado. En un cartel que anuncia una actuación en el Auditorio Municipal de Cangas se pone la fecha del sábado, 9 de enero. Ni tan siquiera era sábado, era un miércoles muy normal. Algún espabilado ya se encargó de corregir a bolígrafo este error de imprenta que luce en la entrada del Auditorio. Pero que tampoco pasa nada, que todo el mundo sabe que es un error. Otra cosa diferente es esa dichosa coma que pone alcalde a un trabajador municipal. A lo mejor lo es en la sombra.

Casa Rectoral con pinchos

Subí la calle Real y me sorprendió un letrero que con un flecha indicaba que en la Casa Rectoral, cuya fachada acaba de ser restaurada, había terrazas y se ponían pinchos. No es un mal lugar para un negocio semejante, pensé Y ellos que tienen alturas de miras y saben lo que es hacer crecer un negocio no debían desaprovechar la ocasión. Por lo menos se reformaría de una vez por todas este inmueble protegido.