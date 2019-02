El ciclo del agua o el Día de la Marmota

Por favor que paren con lo del ciclo del agua en Cangas. Uno tiene la sensación de vivir en ese Día de la Marmota que, por cierto, fue ayer, que se repite una y otra vez. Ya sabemos todas las argumentaciones de memoria de tanto escucharlas. Y total para nada. En estos meses que quedan de aquí a las elecciones municipales no va a variar nada. Como estamos seguros de que el PXOM de Cangas no se presentará a aprobación inicial tampoco antes de que acabe el mandato. Pero aquí, como en la mili, (por cierto, que amenaza con volver) trabajar para no trabajar.

Buscan al empresario que arregló la fachada de la calle Reboredo

Nos comentan los vecinos que andan buscando con paciencia al empresario que hace tres años "reparó" la fachada del edificio de la calle Reboredo. Ayer fue noticia porque hubo desprendimientos en la mencionada fachada y esta vez dañaron a un vehículo. Los vecinos no van a dar la causa por perdida, avisan.

Vídeo del PP

Tienen que ver el vídeo del PP donde presentan a los candidatos a alcalde. No tiene desperdicio.