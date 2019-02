Parellas e parellas

Certamente e a pouco que nos paremos a consideralo, a historia do Mundo -e, asemade e dentro dela, estoutra de España, arquipiélagos, prazas de soberanía e Perejil adxuntos- xorde inzada de parellas celébres (tres deviñeron multitude perigosa: Alemaña, Italia, Xapón; os tres das illas Azores...; catro/cinco resultan ser os Beatles e os Rolling Stones), así do universo hetero como desoutro homo; seres humanos e animais; do mesmo xeito procedentes da realidade ou da ficción; dúos auténticos ou apenas puro produto fake.

Sen ir máis lonxe, velaí os casos de Caín e Abel, de Marco Antonio e Cleopatra, Romeo e Xulieta, Virginia Woolf e Vita Sackville-West, Sherlock Holmes e o Dr. Watson, Napoleón e Xosefina, Frederick "Fred" Flintstone e Bernard "Barney" Rubble (Pedro Picapedra e Paulo Mármomore na TVG), Laurel e Hardy, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde ou Rin tin tin e mais o pequeno cabo Rusty. Máis próximos ao noso entorno, eis D. Quixote e Sancho Panza, Isabel e Fernando "tanto monta, monta tanto", Gitanito Ortiz e Magdalena Ortiz, la Casta y la Susana, Ana García Obregón e Ramontxu, Rosalía de Castro e Manuel Murguía, os irmáns Machado, esoutros Quintero, Martes y Trece, Enrique e Ana Cocoguagua e, desde logo, a benemérita parella da Garda Civil. En fin, de acudirmos aínda ao eido político -e, ás veces, do terror político- contamos con Indibil e Mandonio, Cánovas del Castillo e Sagasta, Felipe González e Alfonso Guerra, Fraga e Iribarne, Bárcenas e Rajoy, Rodrigo Rato e Bankia, Pablo Casado e Albert Rivera, Puigdemont e (Quim Torra) Puigdemeont e, agora mesmo de plena actualidade, don Pablo Iglesias Turrión e don Íñigo Errejón Galván.

Haberá quen prefira, desde logo, a Woody e a Buzz, a Mario e a Luigi ou incluso a R2d2 e C3po. Porén estou certo de que han de ser uns cantos -acaso moitos- de entre Vdes., sempre moi amables lectores destas crónicas semanais, aqueles dispostos a reclamaren a Batman e a Robin como os seus (super)heroes favoritos. En efecto, conducindo, afoutos, o renovado Batmóbil híbrido e/ou a extraordinaria motocicleta Redbird, a moi inefable parella de campións semella devir o único antídoto realmente eficaz para deter en seco as maldades argalladas xa por Mr. Freeze ("Sr. Frío") e/xa por Poison Ivy ("Hiedra Venenosa" entre nós), consistentes en conxelar ata a morte o conxunto de Andalucía libre, España e a humanidade para logo repoboar o planeta con plantas mutantes da especie "vox", cultivadas mormente nos invernadeiros almerieses de El Ejido. Xa que logo, no afán por deteren e contrarrestaren como lle cómpre os diabólicos enredos dos viláns/"villanos", os nosos protagonistas coidaban contar coa inestimable axuda de Batgirl. Desafortunadamente, os, decote tornadizos/caprichosos, fans de Al Andalus foron entender que Barbara Wilson/Teresa Rodriguez non estaba a altura das circunstancias, co que un certo número deles foi optar, entón, por absterse de intervir no drama. Que lle queren? Andalucía, España e mais Frikilandia van como van.

Así as cousas, desilusionado polo que considera un fracaso -vale: "un toque de atención"- nas terras do Sur, Robin/Errejón vén de procurar unha nova parella. Non conduce en ningún caso un Batimóbil nin aparenta dispoñer de superpoderes. Con todo, non deberían subestimar aínda os incrédulos e revoltés a posibilidade de que, en realidade e toda vez que ela mesma explicou que nese mesmo momento levaba unhas "botas moi ríxidas" -botas de superheroína, talvez?-, as xa célebres empanadillas que dona Manuela Carmena lle ofreceu a Robin/Errejón si conteñan algún ingrediente máxico que lle permita ao noso (super)heroe practicar novas, e moi inusitadas, acrobacias. En calquera caso, falta si que lle vai facer.

Agora ben; o que si que non se explica é que, habitando como habitan as rúas, prazas e avenidas de Gotham City, veraneando no universo alternativo de "The Dark Knight Returns", tanto Robin/Errejón como o propio Iglesias/Batman vaian medir as súas diferencias empregando un sistema tan completamente obsoleto, un medio decididamente reseso, como ese mesmo das cartas abertas, recollidas na prensa de papel. E é que de non ser mediante raios púrpura, rodas cósmicas, xemas do Infinito..., cabería agardar ben que os comunicados e contra-comunicados ocupasen os espazos cibernéticos e postcibernéticos de Facebook, Twitter e Instragram, desde logo, mais tamén aínda esoutros concorrentes en Odnoklassniki, Reddit, Linkedin, Xing ou Viadeo. Porque, a ver: non entraramos definitivamente no tempo da nova banda deseñada, digo da política? Podemos ou non Podemos?