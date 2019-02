O "coso" que lle ergueron a Díaz Pardo en Pontevedra

Xa o estamos a ver. Indignado, a berrar. Máis esta morto. E esa é a causa principal da súa indefensión. Xa é, Isaac Díaz Pardo, unha vítima máis deses monumentos que, por desgraza, colonizan prazas e xardíns desde a improvisación, o desleixe e un incontinente, tantas veces, desexo de aparentar.

Díaz Pardo, que foi admirador da Bauhaus, que creou o Laboratorio de Formas, o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, que foi alma dos rupturistas deseños de Sargadelos, o que dou acollemento na súa casa, proxectos e empresas a todos aqueles que apostaron polas vangardas artísticas, mesmo en plena ditadura, vén de recibir en Pontevedra o castigo estético, a condena, dun fúnebre monumento (polo seu porte) que podería ser cualificado, en termos artísticos, non máis que como anacrónico e irrespectuoso. E estamos a ser prudentes. Máis propio dun prócer decimonónico ou esquecido militar colonial que do maior protagonista da renovación da arte e deseño galego dos últimos tempos.

Isaac soubera como Castelao estalou en cólera cando vira aquela barbaridade de monumento a Montero Ríos en pleno centro da praza de Obradoiro. Con todo, xa recolocado noutro lugar, está a anos luz do agora erixido a Díaz Pardo ante -aquí subliño- unha Facultade de Belas Artes. E máis se sumamos que o seu espazo vai compartilo con dúas pezas escultóricas -imaxinadas no século pasado, tamén subliñamos- que destacan pola súa valía e contemporaneidade. Co tallado por Asorey na memoria de Manuel Quiroga e máis tamén co compacto e equilibrado conxunto en homenaxe ao doutor Marescot, por certo, nas antípodas políticas de Isaac.

Descoñecemos o proceso administrativo ou municipal que permitiu este agravio, mais pola contra si nos sorprendemos pola ausencia de reproches críticos por parte da comunidade cultural e artística e de todos aqueles que, simplemente, poden ter como referencia o lindeiro e extraordinario Monumento aos Heroes de Ponte Sampaio. Tan conceptual e exemplar, malia superar xa máis de cen anos de vida artística.

Se cadra non son tempos para exercer a controversia ou a discrepancia. Pero cando menos, aos que constan como padriños deste equivocado e descolocado monumento, sería de recibo animalos a que gozasen in situ das ideas e ideais do propio Díaz Pardo cando este se responsabilizou do oficio escultórico. Na Coruña, ante o que concibiu en homenaxe á vítimas de Franco en 2001. Caerán de seguro na conta do que falamos.

Non me transcendeu si este de Pontevedra é o pioneiro dos que se lle adican a Isaac. Mais si coñecemos que nesta cidade se inaugurara en 1936 o primeiro dos que no mundo se ergueu á enorme figura de Valle Inclán. Escultura -esta si filla estética da súa época- que un agreste alcalde mandou retirar e agachar. Perdémola. O de Díaz Pardo -co seu patético pedestal e a innecesaria e retórica palabra "Galicia" da súa base- merecería, en sentido contrario que a indigna e citada alcaldada, unha retirada preventiva. Ou, a querer ser piadosos, un contundente tuneo reparador. Como o que no seu día, serva de exemplo, se abordou co de Alexandre Bóveda na praza de Curros Enríquez. Xa que logo, recomendamos propósito de emenda e perdón dos pecados. E a algúns en particular, penitencia.