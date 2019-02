¿El móvil empodera?

En todo el mundo se está debatiendo cómo abordar la transición desde conceptos teóricos y estratégicos de las ciudades potencialmente inteligentes a su aplicabilidad práctica en los procesos de servicios públicos efectivos y comprensión adecuada de los cambios de patrones de la demanda de todo tipo de elementos que constituyen la vida en las ciudades que van desde cuestiones de seguridad, gestión medioambiental, efectividad de servicio públicos, gestión especializada de nuevos retos demográficos como el envejecimiento de la población, la gestión del turismo, servicios deportivos, culturales, en definitiva la vida de las ciudades.

En el bolsillo de cada ciudadano hoy hay un teléfono inteligente con altísimas prestaciones de conectividad y gestión digital que desafortunadamente se utiliza en gran medida para actividades lúdicas, de ocio y de escaso valor añadido. Es verdad que forma parte de la curva de aprendizaje que los ciudadanos están experimentando en el manejo de estos artilugios, desde los niños y jóvenes ya nativos digitales hasta las personas mayores que están sumándose a la corriente de uso de los teléfonos y ordenadores de forma creciente y entusiasta.

Los ayuntamientos no han podido dejar de sumarse a la corriente de experimentación y contrastación de casos de éxito en los procesos de creación de las ciudades inteligentes (Smart Cities), pero los proyectos que se llevan a cabo están demasiado dependientes de programas de ayudas de administraciones públicas que han ido creando programas de inversión para impulsar la transformación digital, por ello la expansión de la transformación está siendo muy limitada y los ciudadanos no llegan a percibir adecuadamente lo que está suponiendo esta auténtica revolución.

Mientras tanto se continua con la dotación de infraestructuras tradicionales que probablemente no contemplen de forma decidida las posibilidades de introducción de mejoras digitales que necesariamente conllevarían mejoras sustantivas en la calidad de vida, y ello sin duda es el resultado de la falta de implicación social en proyectos colaborativos entre la parte privada de la sociedad, empresas, emprendedores, fundaciones, personas con voluntad de implicación y la parte pública donde su gestión operativa no contempla la participación activa quizás por que los medios no la facilitaban. Si las infraestructuras se continúan sensorizando y se concibe que servicios públicos conectados, los ciudadanos empoderados con sus teléfonos inteligentes accederán a servicios inimaginables y a costes muy bajos, así como participar activamente, mejorando su calidad de vida.

*Economista