En varias ocasiones hemos comentado que en nuestra villa, siempre tenemos que volver atrás, y hablar de los mismos problemas, una y otra vez sin resolver, y por esos estamos en las mismas, es decir no avanzamos en la resolución de los problemas que Marín tiene planteados. Estos días supimos que el antiguo edificio de la empresa "Nogueira", está siendo remodelado para albergar la Aduana, y nos parece bien, porque así el ayuntamiento contará con un edificio más, junto al actual, y podrá albergar más cómodamente todos sus servicios, prácticamente en el mismo sitio, que hoy están en precarias situaciones y sin espacio suficiente.

Por ejemplo se podría albergar el servicio municipal de urbanismo, y en su espacio acomodar el archivo municipal, por la inmediatez necesaria para agilizar y mejorar su funcionamiento. Bien está, pero lo que nos interesa saber es cómo va a quedar definitivamente la verja que separa al puerto de la ciudad. Es decir cómo mejoraremos esta fachada compartida que siempre es materia de debate y controversia.

En otros comentarios pasados hemos expuesto nuestro punto de vista, porque así lo entendemos, y no es otro que el puerto debería hacer un esfuerzo más y ceder a la villa que lo acoge y lleva su nombre, la franja de terreno lindante con la avenida de Orense, hasta los astilleros, retranqueando el cierre a una línea que desde la actual entrada, pase por el edificio que están acondicionando para la Aduana, consiguiendo al así tener una entrada desde el exterior, al tiempo que se debería cambiar la puerta actual de entrada, a las inmediaciones de los astilleros, donde la propia Autoridad Portuaria, ya tiene un "conato" de rotonda. Sería una superficie pequeña comparada con la que el puerto le ganó al mar, al mar de Marín, por entender que el espacio cedido hasta ahora, no es suficiente para el desarrollo necesario, pues si bien es una superficie notable, está condicionada por una servidumbre de paso, la entrada actual al puerto, que impide o dificulta, utilizarla para las necesidades actuales, cual pudiera ser el imprescindible Auditorio.

Por eso, estamos en la misma situación de siempre, y no se avanza en esta tema, para nosotros, fundamental para el desarrollo de la nuestra villa. Entendemos que el puerto debería ser más generoso, y en atención a los inconvenientes que plantea, salvado el impulso económico que representa, y que es fundamental para Marín, y así estarían cumplidas todas las expectativas de nuestra villa en esta zona. Y por otra parte debería tener más comprensión para no ponernos, delante de nuestra Alameda, esos castillos de contenedores, que impiden y hacen de barrera, para poder ver el mar y el horizonte. Creemos que hay soluciones, solo falta la buena voluntad y el entendimiento entre ambas administraciones, o no?

Es decir, estamos en las mismas, no acabamos de resolver ninguno de los problemas que nuestra villa necesita para crecer y desarrollarse como necesita. Marín necesita un Auditorio, porque es una vergüenza que no dispongamos de un local apropiado para acoger las actuaciones culturales, que gracias a Dios, en nuestra villa hay muchas, y buenas. Pues eso, manos a la obra, para no estar siempre en las mismas.