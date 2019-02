La confusión de Ciudadanos en Bueu con Fidel Castro

Está Ciudadanos preocupado por la labor de reciclaje de Fidel Castro, edil de Obras del Concello de Bueu, a la mayor gloria de Asturias. Si a estas alturas del cuento están ya tan susceptibles que harán cuando empiece la precampaña electoral. Claro que preocupados los novatos de Ciudadanos, que el veterano Fidel Castro ni se inmuta ante comentarios de dudoso gusto. Como están empezando quieren protagonismo y aprovecharon que el Pisuerga debía tener algo con el río Bispo que unieron el tocino con la velocidad.

¡Aldán, Aldán; lo bueno, si breve...!

¡Ay Aldán, Aldán, Aldán, demasiada vela para tan poco viento. Ahora que cabo, cabo tenía un rato largo, tanto que pensamos que no acabaría nunca de explicar los presupuestos de Moaña para 2019. Tanto fue así que el pleno se tuvo que reanudar a las 08.00 horas, que ya son ganas. Es ese espíritu castrense el que hace que al BNG no le importe continuar el pleno a las 08.00 horas tras no conseguirlo finalizar a las 24.00 horas del día anterior. Lo de lo breve, si bueno, dos veces bueno, debe ser solo para los de letras. Los de ciencias se expanden como el universo, que es infinito.