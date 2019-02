¡Qué tiraje el de la Pintxoteca!

Traviesas Big Band. Bueno, nos gusta ese nombre aunque los que veis no son una gran formación musical sino los Amigos de las Traviesas que, con mucha memoria común de este populoso barrio, se han reunido una vez más en una comida fraternal, celebrando su 38 aniversario. No hay año que no demos aquí fe de esta asamblea gastronómica aunque en realidad comer no sea más que una coartada para mantener lazos anudados durante mucho tiempo de historia común.