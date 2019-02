Desaceleración económica y calidad de vida

El indicador de coyuntura Abanca-Foro económico de Galicia sigue mostrando señales inequívocas de desaceleración. Desaceleración suave y paulatina, pero desaceleración al fin y al cabo. El año 2018 ha sido algo peor que 2017. Y 2019 no alcanzará los registros del año recién finalizado. No es para alarmarse todavía. Y es verdad que hoy no padecemos la mayoría de los desequilibrios macroeconómicos que acompañaron a la burbuja inmobiliaria. Nuestra balanza de pagos con el extranjero es razonable y la banca tiene unos balances saneados. Hoy no tenemos ninguna burbuja que nos vaya a estallar en las narices. Pero sí un riesgo serio a escala española. Nuestra deuda pública plantea riesgos considerables. Ante una subida sustancial de tipos de interés por parte del banco Central Europeo, una tormenta financiera que dispare de nuevo las primas de riesgo o una nueva recesión, podemos tener un problema muy serio. Las cuentas públicas pueden tornarse en ingobernables y todos los esfuerzos de los últimos tiempos en restañar las heridas de la crisis (mejoras salariales, reposición de empleados públicos) pueden saltar por los aires ante la evidencia de una falta evidente de recursos. En España, pero también en Galicia. Cierto que aquí hemos hecho los deberes mejor que en la mayoría de autonomías. Pero somos parte de España, para lo bueno y lo malo.

Lo digo otra vez más. Necesitamos una reforma fiscal en profundidad que nos permita equilibrar las cuentas urgentemente. Una reforma en la que tiene que estar de acuerdo al menos tres de las cuatro fuerzas mayoritarias en España. Y necesitamos responsabilidad de todos, para no gastar ni prometer lo que no tenemos. Primero ingresemos. Luego decidamos en qué lo gastamos.

*Director de GEN (Universidade de Vigo)