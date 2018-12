Autodestrucción

| En Marea, ¿partido fugaz? Acusaciones de pucherazo y golpismo, denuncias en Fiscalía y en la Guardia Civil, ... En este ambiente de máxima tensión y división, los cuatro mil inscritos de En Marea eligen este fin de semana a su nueva dirección entre Luís Villares, que opta a renovar en el cargo con su equipo, y David Bruzos, que encabeza la lista impulsada por los críticos (Podemos, Anova, Esquerda Unida y las mareas locales de A Coruña, Santiago y Ferrol). La gran pregunta en el primer partido de la oposición en Galicia no es quién va a ganar. La incógnita es si En Marea tiene futuro, tras el tiro en los pies que sus propios dirigentes se han disparado. Han entrado en una senda autodestructiva que ha hundido a sus cargos en el pesimismo. ¿Es posible la paz tras la guerra desatada por el control del partido? ¿Es factible recomponer una relación tan deteriorada entre los dos bandos enfrentados? ¿Será En Marea un partido fugaz? ¿Terminarán dando la razón a Miguel Tellado, secretario xeral del PPdeG, que el otro día desde la tribuna del Parlamento, les animaba a "disolverse"?

| Daño a la marca. La lucha fratricida por el poder desencadenada en el seno de En Marea ha dañado la marca electoral de forma considerable, a cinco meses de las elecciones municipales y europeas. La otra marca que tiene la izquierda rupturista es Podemos, y también pasa por horas bajas, vistos los resultados en Andalucía y las últimas encuestas a nivel estatal. Abrir una guerra en un escenario preelectoral es suicida, pues los ciudadanos castigan en las urnas la división en los partidos. Hasta un político en prácticas lo sabe, pero En Marea cayó en este error de primero de parvulario. ¿Por qué? Porque que en algún momento de esta deriva, empezaron a imperar y dominar los bajos instintos, no la razón. ¿Se acuerdan de La Guerra de los Rose, una comedia negra de 1989 protagonizada por Michael Douglas y Katheleen Turner? Es un matrimonio al borde del divorcio, que se pelean al límite por quedarse con la casa donde vivían. En una escena, el padre le dice al hijo: "No te dejes llevar por las emociones". Pues a En Marea le pasa igual que los Rose, ya no se soportan, se pelean por la casa (entiéndase la marca En Marea) y se están dejando llevar por las pulsiones más negativas. Solo esto puede explicar que un partido que irrumpió hace dos años en el Parlamento con 271.000 votos y 14 escaños dilapide de esta forma el capital ciudadano que les aupó a la segunda plaza en el hemiciclo de O Hórreo.

| Los médicos, la oposición. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, acudió el pasado jueves a la Comisión de investigación sobre el impacto de los recortes en el sistema sanitario gallego, y "el que más sabe de las cuentas de Galicia", en palabras del PPdeG, defendió que "en este momento ya están cancelados todos los ajustes" realizados "con motivo de la crisis" económica. No tenía el titular de Facenda enfrente quien le recordara que es cierto que los recursos de Sanidade han crecido, y ya son 221 millones más que en 2009, pero también es cierto que perviven los efectos de los recortes aplicados durante los años más duros de la crisis. En 2014, el Sergas manejaba 369 millones menos que en 2010. El discurso positivo de Valeriano Martínez no tuvo contrarréplica porque la oposición ha plantado la única comisión de investigación que podrá impulsar en esta legislatura. En Marea, PSdeG y BNG tuvieron en septiembre el olfato político de proponer esta comisión. Supieron ver con antelación el hartazgo de los profesionales sanitarios y de muchos ciudadanos con una sanidad que ha funcionado en precario estos años. Vieron una bala para desgastar electoralmente al PPdeG, que es una pieza dura de roer, pero luego la han desperdiciado abandonando la comisión porque los populares vetaban muchas de sus peticiones de comparecencias. Conocían las reglas del juego. Ya sabían que el partido con mayoría les concede una comisión de investigación, pero las reglas del juego las dictan ellos. Con su ausencia dejan pasar la oportunidad de contrarrestar el mensaje de la Xunta y contraponer su alternativa para la sanidad pública. No se entiende porque no le sobran las oportunidades. El resultado es que estos días el papel de oposición parece que en Galicia lo ejercen los médicos. A Alberto Núñez Feijóo no le quitan el sueño las invectivas de la oposición, pero sí le inquieta el malestar de los sanitarios. Estos días han sido ellos los que han puesto la nota discordante al discurso oficial.

| Ciudadanos y la AP-9. La portavoz del partido naranja en Galicia, Olga Louzao, justificaba la semana pasada la negativa de su formación al traspaso de la Autopisa del Atlántico, asegurando que es una infraestructura "estratégica para Galicia, pero también para el Estado" y "no puede ser moneda de cambio política por meros intereses electorales". Insistía en que su traspaso "debe basearse en criterios de objetividad y eficacia". Justamente lo contrario, ineficacia, es lo que han demostrado los sucesivos del Gobiernos de Madrid, que ampliaron hasta 75 años la concesión del vial y han cargado sobre los sufridos conductores el coste de las obras de ampliación de una infraestructura, mientras los beneficios se los lleva Audasa. Los gallegos están dispuestos a darle a la Xunta un voto de confianza y rogarán para que la Administración autonómica sea más eficaz que la central a la hora de defender los intereses de los gallegos frente a los sablazos de la concesionaria de la obra. Ciudadanos, con su negativa a la transferencia, presupone que es más eficiente Madrid que Santiago, y los gallegos por el contrario aguardan que la Xunta sea menos ineficaz que el Ejecutivo español. Son dos perspectivas diferentes, que evidencian por qué a Ciudadanos le cuesta ganar adeptos en Galicia. Ya le pasó con el AVE. El partido de Albert Rivera cuestionó el gasto en alta velocidad, cuando el tren se desplegaba en Galicia, y los gallegos se preguntan por qué los catalanes y los andaluces sí, y ellos no. ¿Dónde están "los informes objetivos y no posturas populistas" que sustentaron la propuesta de Ciudadanos de frenar las obras de la alta velocidad y que ahora reclaman para el traspaso de la AP-9?