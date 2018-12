Audasa, no todo es caja

Cuarenta millones de euros en beneficios en 2017 -no facturación, ni ingresos, sino beneficio, lucro contante y sonante- es mucho dinero. Suficiente como para que la empresa que los perciba cuide a sus usuarios. No parece el caso de Audasa. A pesar de los pingües beneficios que obtiene año tras año, la concesionaria de la AP-9 muestra un desprecio absoluto por los miles de conductores que a diario se ven obligados a recurrir a la autopista que vertebra Galicia. Obviando las reglas más elementales del trato a los usuarios de una infraestructura pública, ignorando las quejas de vecinos, empresas e instituciones, y haciendo oídos sordos a las reclamaciones de la propia Valedora do Pobo de Galicia, Audasa cobra incluso cuando el servicio que presta es pésimo.

No importa que los conductores se vean atrapados en atascos interminables o que tengan que circular entre operarios, palas y grúas a velocidad de paseo por una autopista diseñada para viajar a 120 km/h, para Audasa el paso por caja es siempre obligado. Fiscalía le exige ahora en los juzgados lo que la empresa debería haber aplicado por decencia.