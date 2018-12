Pésimo aspecto en Méndez Núñez

Ruinas de la ruina

Hace muchos meses ya que se iniciaron las obras de derribo de las viejas casas, algunas antiguas fábricas de conservas a las que les quedaban solo las paredes o menos, aunque hay quien considera que debieran haberse restaurado (no sé lo qué). Se dijo que la empresa hacía el trabajo a cambio de llevarse la piedra y dejar el solar limpio con lo que se iba a eliminar al aspecto bochornoso de las ruinas que esperaban desde hace años por el plan para convertirse en un polígono urbanísticamente adecuado a la zona. La realidad es que pasan los meses y el aspecto no solo no mejoró un ápice sino que ahora da más vergüenza que antes pasar por Méndez Núñez. Lo que eran las fachadas de las edificaciones hacen ahora de irregular valla y si te asomas, ves montones de piedras y escombros que, desde luego no son lo que se esperaba. Me aseguran que todavía quedan por caer un par de casas, entre ellas, la antigua academia Aboy, y que la empresa que tiene el compromiso adquirido por el beneficio que le reportan las piedras de los viejos edificios, hace el "longuis" cuando le recuerdan su obligación de retirar los escombros. Pues ya es hora de que les recuerden la obligación de cumplir con lo pactado porque, en realidad, en toda esta operación, quien está ganando es la susodicha empresa porque lo que es la estética urbanística ha empeorado enormemente. Está bien a la vista.

Ubicuidad