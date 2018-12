La longevidad como economía para Galicia

Galicia, siempre a la cabeza de la estadística de los desequilibrios demográficos, percibe el envejecimiento como una grave amenaza y casi nunca como una virtud detrás de la que también existen posibilidades de especialización económica. En estos tiempos de culto a lo intrascendente, parece que la madurez sea un problema o una maldición. No solo se tiende a marginar con simpleza el caudal de la experiencia sino también a pesar en la balanza solo la parte de carga que entraña el cumplir años, pero no la de negocio. Empiezan a existir más empresas dedicadas a las nuevas necesidades de la senectud, pero menos de las que demanda un mercado en auge. En la comunidad, en particular, no falta clientela a la que servir con proyectos imaginativos.

Los pensionistas gallegos, pese a ser sus percepciones de las más bajas del Estado, constituyen un pilar indispensable para el sostenimiento de los hogares. Y no solo por el importante colchón transitorio que sus ingresos siguen suponiendo para amortiguar el impacto de la crisis en las familias. También porque son decisivos para evitar el desplome del consumo y para mantener una renta disponible por encima del producto interior bruto per cápita. Las jubilaciones gallegas suman 8.000 millones de euros al año.

Contamos, en números redondos, con un millón de trabajadores en la región y ochocientos mil pensionistas. La relación es de 1,2 activos por cada prestación desembolsada, camino de alcanzar la paridad en breve si la economía gallega no recobra mayor dinamismo.

Dentro de una década, tres de cada diez gallegos tendrán más de 65 años. Este segmento adquiere un peso determinante en la sociedad: por su capacidad para decidir la política y por sus exigencias específicas. Habrá pocos niños, apenas 52.000 menores de 4 años. Galicia sigue manteniendo la natalidad más baja de Europa. Los mayores, además, prolongarán su esperanza de vida. Los 79 años para los hombres y los 86 para las mujeres de ahora mejorarán en poco tiempo por el progresivo avance de la alimentación, de la atención y de la calidad física de una población más concienciada y preocupada de su salud y de su cuerpo.

Así pintan las estadísticas la evolución que les espera a los gallegos. Esta colección de datos casi siempre ha sido vista como un problema, el mal silencioso de Galicia. Y, sin duda, lo es porque, de no cambiar las cosas, anticipa una comunidad en lo económico difícilmente equilibrada sin la ayuda de las transferencias estatales, socialmente dependiente, sanitariamente insostenible, ahogada sin el impulso de la savia nueva y condenada a la emigración por la falta de expectativas.

Hay, sin embargo, otra forma de contemplar el panorama. Avanzamos hacia un modelo de sociedad distinto, con un grupo generacional predominante que sigue siendo parte dinámica de la comunidad desde un rol diferente, con nuevas prioridades y demandas: convirtámoslas en una oportunidad. Otros países hacen negocio de la longevidad.

¿Por qué, a pesar de la diferencia que impone el clima, no podemos ver un día a Galicia transformada en La Florida del Norte, un lugar de descanso turístico, culturalmente atractivo, vitalmente gratificante, para las clases en retiro? Existen múltiples posibilidades por desarrollar: en torno al ocio, los servicios, la medicina, la rehabilitación, la alimentación, los tratamientos o la teleasistencia. Este sector ya figura identificado por los analistas que persiguen renovar el tejido industrial gallego como uno de los emergentes en los que merece la pena invertir, potenciando actividades y consumos para unas personas en la senectud "cada vez más activas y más sanas".

Galicia necesita una revolución empresarial para garantizar el futuro. Aquí también faltan muchos más emprendedores. Personas con iniciativa dispuestas a crear riqueza y puestos de trabajo a su alrededor, no deseosas de medrar de cualquier modo en dos días al amparo de subvenciones y conciertos públicos, o exprimiendo la ley de Dependencia. Hablamos de algo más que construir geriátricos. Se trata de responder con imaginación a demandas inéditas de un terreno por explorar.

Empiezan a aparecer empresas que cubren las peticiones diarias -compras, medicamentos- de los habitantes de pueblos remotos, que ofertan ejercicios contra el deterioro mental, que plantean soluciones tecnológicas para adaptar el ámbito doméstico a la edad o redes sociales para unir a los mayores. Galicia, que a tenor de las perspectivas cuenta con más mercado en este campo que nadie, debería hacer de la necesidad su virtud.

Atravesamos por momentos de aturdimiento. Para algunos solo cuenta lo que un historiador ha bautizado como "efebocracia", "esa gratuita superioridad moral atribuida al hecho pasajero de ser joven" que busca como primer mérito "la pintoresca hazaña de haber nacido más tarde que otros". Juventud, divino tesoro, proclama el clásico, pero ignorar o arrinconar por este complejo banal la comunidad "plateada" hacia la que nos encaminamos y la coherencia de buscar negocio dando respuesta a sus expectativas, antes que suicidio demográfico o una filfa intelectual será la enésima necedad económica gallega.