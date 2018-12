Coincidencia negativa de actos culturales

No sé cuantas veces se ha comentado ya lo mismo pero parece no tener remedio. Que la oferta cultural es importante y cuanta más mejor, es una perogrullada. En Marín podemos presumir de asociaciones y colectivos capaces de generar una interminable serie de actos y actividades que dejan muy a las claras que se trabaja mucho por la cultura. Lo que no puede ser es que se hagan coincidir en día y en hora hasta tres o cuatro eventos porque, aunque al personal le guste participar, la realidad es que la ubicuidad solo la tiene Dios. El pasado jueves coincidieron tres actos de especial interés: uno, de gran tradición como son las Xornadas Blanco Freijeiro, en la Biblioteca; Otro, la conferencia de Laura López sobre los inicios del voto femenino, en el Museo y otro, en el Instituto donde el Ateneo ofreció un concierto de conmemoración de su 65 aniversario. El resultado fue el esperado porque, como solo se puede estar en un sitio a la misma hora, la asistencia fue más bien escasa en todos ellos. Hubo algún que otro intento de coordinar para que o suceda esto pero aquí, por lo que se ve, nadie quiere perder comba y se suceden una semana sí y la otra también estas coincidencias que perjudican la cultura, la asistencia y hasta la economía porque si hay que pagar por la organización de algún acto, la escasez de público no justifica su necesidad. Pero? lo de siempre.

