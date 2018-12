Una campaña insólita por estos pagos

"Las palabras no hacen correr el agua. Tu voto sí". "Las palabras no iluminan las calles. Tú voto sí". Las palabras no construyen escuelas. Tú voto sí"?.Estos atinados slogans centraron la propaganda institucional para fomentar la participación ciudadana en las elecciones municipales de 1973. Y la campaña publicitaria remachaba: "Del Ayuntamiento depende tú bienestar. Tú puedes elegir libremente." La idea de votar sin ninguna cortapisa ya tenía su enjundia en aquel tardofranquismo.

Un repaso somero a los mensajes publicitarios que los candidatos presentados por el tercio familiar trasladaron a los pontevedreses para conseguir sus apoyos, además de curioso y divertido, también resulta harto ilustrativo de las personalidades de los propios candidatos.

"Pontevedra necesita hombres eficaces que trabajen por una ciudad digna del título de capital. Ricardo Barajas desde la radio y la prensa contribuyó a realizar una Pontevedra mejor. Ahora, desde dentro, puede hacer una labor excelente, pero necesita tú confianza y tú voto."

El hombre que había formado un tándem inolvidable con Fuentes Mora en Radio Pontevedra puso en valor su trabajo periodístico. Quizá por ese motivo, fue el candidato que más incidió en la publicidad como medio para llegar a la gente. Pero el resultado final resultó claramente insatisfactorio.

Un mensaje largo también manejó Pablo Castro Montoya: "No critiques al Ayuntamiento por las cosas que no se hacen. El concejal que te representa en el municipio cumplirá las promesas según tú elijas. Antes de emitir tú derecho de voto, piensa en aquel que de verdad será útil al pueblo. Es una sugerencia que te hace Pablo Castro Montoya."

A punto estuvo de lograr su propósito, pero una mano negra en la parroquia de Lérez parece que frenó su entrada en el Ayuntamiento por un puñado de votos. Eso le dijeron y eso terminó por creer. ¡Cualquiera sabe!

Propaganda bien distinta, simple y directa, prefirieron Curro Volta y Miguel Otero. "Vota a Volta". "Vote eficacia. Vote Miguel Otero." Una especie de lo toma o lo deja, sin ningún adorno.

Juan Ramírez lanzó mensajes muy variados. Particularmente llegó a apelar a las amas de casa y hasta exploró la bandera de la capitalidad. Luego se puso ante el espejo público y se retrató así: "Cómo ciudadano pontevedrés, mis problemas son tus problemas. Vótate a ti mismo. Vota a Juan Ramírez." El retrato le salió aseado porque logró su objetivo.

Una publicidad parecida realizó Emilio Calvete con resultado inverso: "Vota por Emilio Calvete. Él conoce los problemas del rural y de la ciudad. La experiencia es una garantía. Pontevedrés, vota por él y no serás defraudado". Al final, el defraudado fue él.

"El Ayuntamiento necesita gente de empuje. ¡Vota a Reguera!" "Un hombre de empresa nunca fracasa. ¡Vota a Reguera!" El ciclón que llevaba dentro Antonio Reguera se manifestó desde el primer momento y se salió con la suya, aunque raspado.

A Germán de la Iglesia simplemente le bastó su modus vivendi en los ámbitos educacional y deportivo, para convertirse en el mirlo blanco de aquellas elecciones: "El Pontevedra CF, Atlético Pontevedrés y Club Ciclista avalan mi ejecutoria. Mi único programa, ahora como entonces: ¡¡Trabajo y honradez!!". Y resultó el candidato más votado con bastante diferencia.