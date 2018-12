Aumenta el abanico de ofertas para mayo de 2019

Ya no llegan los dedos de una mano para contar los partidos que se disponen a la lucha electoral de mayo. A los que hay ahora; PP, PSOE, BNG y Marea, se le van a "unir", al parecer, el nuevo partido de la ex-BNG Pilar Blanco, Ciudadanos que acaba de anunciar su presencia en Marín y vamos a ver si Podemos o algún otro partido que surja de esa eterna división de la izquierda gallega que, como hemos dicho otras veces, no aprende. Y no descarto que haya alguna otra alternativa de esas que surgen cada convocatoria aunque acaben sin representación. El panorama debe ser preocupante para el PP de María Ramallo porque, como ha ocurrido en todas las elecciones municipales, si no obtiene mayoría absoluta, lo tendrá difícil para gobernar porque siempre se han formado tripartitos o bipartitos que se reparten las prebendas tras la jornada de consulta. También puede ser preocupante para el PSOE que, en teoría, es la segunda fuerza política local aunque andan por el medio centenar de afiliados (¡qué tiempos aquellos!) porque la división del voto por la izquierda, puede atomizar los resultados y favorecer a los populares que, reconózcanlo o no, están mucho mejor organizados y cuentan con mayor apoyo de base. De momento está claro que ya no llegan los dedos de una mano para contar las opciones. Que cada quien piense si esto es bueno o malo.