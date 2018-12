Defendamos a los políticos honestos

Si en este momento, en el que la política se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad, alguien me pregunta a qué grupo político me gustaría pertenecer, respondería sin dudarlo que al de la inmensa mayoría... el de los políticos honestos. Por eso me horroriza imaginar por todo lo que han tenido que pasar personas como Fernando Blanco (la persona que me antecedió en el cargo de conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia) durante los años de castigo a los que han sido "condenados" por una Justicia imperfecta y una política asilvestrada. Y es en este contexto en el que creo necesario que todos hagamos una reflexión profunda sobre el camino que ha tomado la política y los políticos en los últimos años.

Decía Hannah Arendt que "la verdad y la política nunca se han llevado demasiado bien". De acuerdo con su análisis, en los ámbitos públicos no existe la verdad, sino los puntos de vista, la opinión, lo relativo. La única vía para el buen hacer político, lo que es indiscutible y no es subjetivo es, precisamente, la honestidad.

Los peligros de la posverdad convierten a la política en un oficio de alto riesgo.

En una democracia que garantiza la separación de poderes, a la Justicia le corresponde no sólo dictar sentencias justas, sino también protegernos de las injusticias. En general, para eso está la presunción de inocencia. Y, en particular, para los representantes públicos, inmersos permanentemente en los torbellinos de la demagogia y ahora también de la posverdad, existen mecanismos como los aforamientos. Pese al legítimo debate sobre el posible mal uso de los aforamientos, probablemente nunca una figura de este tipo ha estado tan justificada como ahora. De la misma manera que la presunción de inocencia existe para proteger al ciudadano inocente, los aforamientos fueron concebidos para proteger al político honesto. Repito, honesto...... la enorme mayoría. Sea como sea cómo la llamemos, debe existir un mecanismo que evite que puedan producirse situaciones injustas. Independientemente de las modificaciones necesarias en el modelo actual, y sobre las que cada partido tiene su opinión, considero que el debate sobre cómo proteger a los políticos honestos de los ataques injustos debe permanecer abierto. Y no quiero que se me entienda mal. No. Estoy en contra de consolidar un privilegio para una determinada "casta". Nada más lejos de mi intención. Pero es cierto que desproteger a un político es, en el fondo, desproteger a las miles de personas a las que representa.

Y esto es sólo una parte del problema. Está claro que tanto los argumentarios políticos como los mecanismos judiciales han fallado en muchos de los casos como el mencionado, y políticos honrados han sufrido un deterioro reputacional y una "condena" pese a haber sido honestos y actuado dentro de la legalidad

El problema realmente grave es que estamos cerrando las puertas de la política a las personas honestas. Hemos convertido a la política en una especie de ruleta rusa a la que solo querrán jugar aquellos que no tienen más que perder que su propia ocupación como políticos.

La reputación se construye durante años y se destruye en segundos.

Y, en política, la destrucción de una reputación por la vía de la opinión, la manipulación o las técnicas de la posverdad, sale gratis. Como resultado de esta situación, una persona honesta y reputada se lo tendrá que pensar mucho antes de entrar en política. De lo ocurrido podemos deducir que (independientemente de la actuación de la juez) los que también obraron de forma equivocada fueron todos aquellos que utilizaron la acusación para hacer "política", o algo parecido. ¿Habrá alguna consecuencia para todos los que hicieron declaraciones públicas atacando a políticos de diferentes partidos en base a una acusación sin fundamento? La respuesta es, desgraciadamente, no. En política, destruir sin razón una buena reputación sale gratis y, en la era de la posverdad, además proporciona supuestos réditos. Por eso, si una persona de buena reputación quiere conservarla, tenderá a alejarse de la política, o al menos se lo pensará mucho.

Nuestro mayor valor como sociedad es la democracia. Y por eso debemos defender y no desprestigiar a nuestros representantes en el sistema, que son los políticos. Debemos abrir, y no cerrar, sus puertas a todo tipo de profesionales y personas provenientes de todos los ámbitos de la vida que puedan aportar lo mejor de sí mismos para el bien común.

Es necesario abrir la política a la sociedad o, mejor, abrir la sociedad a la política.

Es imprescindible poner los medios para cambiar la situación. Y para ello es preciso que aprendamos varias lecciones.

En primer lugar, la justicia debe ser, en general, más ágil. Pero lo tiene que ser especialmente para los políticos con responsabilidad pública en este tipo de situaciones. Se trata de casos en los que están implicados los miles de ciudadanos cuya representación ostenta y los millones que pueden resultar afectados por sus decisiones

Y, en segundo lugar, no es una cuestión de siglas y mucho menos de batallas por el poder. La verdadera discusión es entre políticos honestos y aquellos que no lo son (sobre los que la ley debe ser implacable). Solo a partir de ahí se pueden generar unas condiciones justas para someternos al escrutinio de los ciudadanos.

El "y tú más" solo busca uniformizar las condiciones de la pugna en un entorno que sea igual de pestilente para todos. Pero, al final, todos sabemos quiénes acaban viviendo en las alcantarillas.

En cualquier caso, me alegro por ti, Fernando, y por todos los que han visto su nombre limpio.

*Exconselleiro de Economía e Industria