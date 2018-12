Clave Rosalía

Quen nolo día dicir? Nin os estudosos e eruditos; nin tan sequera os máis ilustres académicos; nin os catedráticos e profesores de prestixio; nin persoeiros nin editores nin ensaístas nin xentes da cultura, en xeral, foron quen de entrever, percibir... fantasiar mesmo (con) semellante eclosión... Nin que dicir ten, supoño que todos os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais estarán ao cabo da senlleira noticia toda vez que os diferentes medios de comunicación deron cumpridísima información respecto de tan moi feliz acontecer. Velaí, daquela, que os responsables das casas editoras do país galego -e incluso esoutros para alén das fronteiras de noso- están de completa noraboa, parabéns e ledicias mil: "Cantares gallegos" e "Follas novas", desde logo, pero asemade "En las orillas del Sar", "La hija del mar", "Ruinas"ou "El caballero de las botas azules" veñen de rexistrar no último trimestre un aumento nas vendas de máis dun 300%; isto é, o que lle din todo un señor "pelotazo".

E tanto é así que se agora mesmo algún de Vdes. acode a unha librería -se é que dá atopado, claro é, un deses esquivos locais en perigo de extinción no seu lugar de residencia- na procura de calquera dos títulos devanditos e/ou, xa non digamos, se tenta levar a termo a compra dos tales via on line, comprobará de contado que se ten que poñer nunha lista de espera que ameaza con resultar quilométrica, así resulta a demanda pública dos mesmos. En fin, as bibliotecas, presenciais e/ou dixitais, tampouco dan para máis: e é que o fenómeno Rosalía excede, soborda calquera previsión que se faga.

Desde logo, non hai dúbida de que esta muller ten un mérito absolutamente extraordinario. Nacida en Cataluña -cuxa lingua nativa coñece e fala-, sucede que canta en idioma castelán, escribe nun magnífico e recendente galego e vén triunfar aínda mesmo nos espazos anglosaxóns. Segundo as ultimísimas noticias, tal semella que, para alén diso, soña en euskera noite si e noite tamén -a España plurilingüe ao completo!-, vense comunicar nas redes sociais en correctísimos chinés mandarín e ruso asemade que está a ampliar, agora mesmo, os seus coñecementos de xaponés, árabe e italiano. Vaia, que non hai nin deus nin demo que poidan parala! Xa que logo, se Vdes. queren pasar de veras por xente cool, aparentar unha imaxe superguay del Paraguay, manteren unha conversa fashion total... non teñen outra opción máis que, ao tempo que canturexan aquilo de "Ese cristalito roto/yo sentí cómo crujía./Antes de caerse al suelo,/ya sabía que se rompía (¡uh!)", poñer aceno culto e recitaren de vagar: "Paseniño, paseniño,/vou pola tarde calada,/de Bastavales camiño" e/ou "Cando penso que te fuches,/negra sombra que me asombras,/ó pé dos meus cabezales/tornas facéndome mofa" (e non, quede claro de vez: eses versos non son de Luz Casal).

Certamente, non vai ser o autor das presentes liñas quen lle vaia poñer reparos nin tachas á rapariga de Sant Esteve Sesrovires: antes ben, únome desde xa aos coros que andan a enaltecer, espallar e celebrar urbi et orbi as súas -indiscutibles- cualidades artísticas, así musicais como escénicas. Con todo, impío por vocación, non podo aínda deixar de consignar aquí e agora, un par de episodios curiosos.

Por razóns que saberán explicar tertulianos, sociólogos e parapsicólogos, habitamos nun país de países que tan logo esquece os seus heroes como vén participar nunha exaltación dos mesmos que non coñece lindes nin matices: velaí, sen ir máis lonxe e apenas no plano musical, a reiteración ad nauseam de certos temas/intérpretes por parte das radiofórmulas; abonda con cruzar o Miño para decatarse de que nada parecido acontece na casa dos nossos irmãos da outra beira. Unha redundancia que, doutra parte e por só citar un exemplo aínda próximo, determinou asemade, hai uns anos, a presenza, si ou si, de Amaral, El canto del Loco e Carlinhos Brown en todo cando festival, concerto... se fose celebrar polas terras hispánicas adiante.

Canto ao segundo capítulo, tal reside nese afán e predilección polas formas (máis ou menos) flamencas en fusión (ou contubernio!) cos ritmos pop (e non só) e que se prolonga e prolonga e prolonga -repito: para alén das calidades/falta das mesmas- goberne quen nos goberne: velaí Las Grecas, Dolores Vargas, Martirio, Ketama, Muchachito, Raimundo Amador... Xa que logo, fusión-fusión de tales xeitos con esoutros urbanos, agora é o turno de Rosalía.

"E Vde. Sr. Pena? Máis aló das brincadeiras... vai asistir a algún concerto desa rapaza e/ou mercar un cd dela?" Pois un servidor, qué queren que lles diga, fará tal cousa...mal, muy mal, muy mal (mira). Malamente.