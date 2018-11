Demasiado tarde, creo

La ciencia lleva tanto tiempo haciendo de las suyas sin rendir cuentas a nadie que no creo que la cosa tenga ya remedio, y me refiero al tema de la manipulación del ADN para prevenir enfermedades. Decimos a cada momento que el fin no justifica los medios, pero la realidad desmiente el dicho, y con el tiempo se acaba justificando el uso de cualquier medio para supuestos buenos fines. Aunque la bioética, que tiene uno de sus mejores representantes europeos en el doctor Marcelo Palacios, nace para evitar los desmanes de la ciencia, no creo que al final pueda hacer otra cosa (y no es poco) que demorar algo el advenimiento de lo inevitable. Lo inevitable es (siento constatarlo) que cualquier cosa que la ciencia pueda hacer, y en apariencia suponga una "mejora", al final se hará, y más rápido cuanto mayor sea el negocio para los negociantes, particularmente ávidos en materia de salud.