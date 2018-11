Esta semana o IGE publicou os datos de sector exterior da economía galega para o período xaneiro a setembro. O gráfico sintetiza tres información relevantes, contextualizadas en España. No que atinxe ás exportacións, en Galicia medraron máis do dobre que en España (7,6% versus 3,2%), de xeito que superamos de novo a barreira do 8% no peso de Galicia nas exportacións de España. Un dato espectacular, tendo en conta que somos pouco máis do 5% do sistema produtivo e menos do 6% da poboación. As nosas empresas en conxunto están entre as líderes en España en desempeño exportador.

Porén, a activación da demanda interna está hoxe en taxas de expansión pre-crise, como reflicte con claridade o Foro Económico de Galicia no seu indicador ABANCA de conxuntura no que levamos de exercicio. E iso está dando pulo ás importacións. Nos tres primeiros trimestres terían medrado o 11,6%, fronte ao 5,5% en España. Certo que as importacións de Galicia son o 6% do total español, pero tamén este peso ten aumentado en 2018.

Xa que logo, magníficas novas no que atinxe ás exportacións, mais non hai que perder de vista que a recuperación do consumo das familias e os investimentos das empresas están mirando en porcentaxe crecente ao que se fabrica noutros países, o que frea o crecemento do PIB galego.

*Director do Foro Económico de Galicia