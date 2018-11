Que se paren los relojes

El Derecho Penal siempre llega tarde. Y más en un contexto de violencia contra la mujer. Es la respuesta que nos damos desde nuestro Estado de Derecho para castigar estos execrables delitos, y en este marco, es responsabilidad de todos los servidores públicos procurar, desde el inicio de esta desgracia vital, acompañar y colaborar en la reconstrucción de la dignidad ultrajada.

Cada vez es más frecuente detectar en los Servicios de Atención a la Víctima de nuestros Juzgados, la inicial noticia de una situación de violencia contra la mujer. Desde ese momento es fundamental acometer las primeras actuaciones con diligencia profesional, con rigor técnico y con una profunda humanidad. No basta recoger de forma indiferente una denuncia y darle trámite como si de una más se tratara; hay que saber escuchar, empatizar, consolar y acompañar -cogidas del brazo, porqué no- hasta el lugar de designación de Letrado y Procurador de oficio para que desde ese instante toda la carga emocional de lo judicial y de lo jurídico descanse en estos profesionales. No es suficiente con detectar el problema; hay que ofrecer de inmediato asistencia psicológica a través de los profesionales que la administración autonómica de Galicia ha puesto a disposición de los decanatos de las siete grandes ciudades, también con un tierno acompañamiento. No debemos quedarnos en la superficie; es imprescindible profundizar en el escenario real de la situación que se nos muestra, para actuar con celeridad, derivando a una casa de acogida o al Centro de Emergencias si fuera necesario -¡qué gran labor hacen!- y detectando si hay menores con necesidades perentorias que deben ser atendidas. Y por último, es conveniente ofrecer un futuro esperanzador para salir de esta situación, mostrando nuevas posibilidades profesionales que generen libertad económica como base para cambiar escenarios dañinos. Para conseguirlo es fundamental contar con profesionales adecuadamente formados, y espacios judiciales amables, en donde no se crucen agresores y víctimas, en donde se pueda entretener a un menor mientras se le explora a través de una cámara Gesell. Este panorama nos lleva a concluir con la necesidad de mejores medios en las sedes judiciales, pues cada vez más la respuesta jurisdiccional -mientras llega- queda en un plano paralelo, cobrando vital importancia el camino que se empieza a recorrer, esto es, las actuaciones conexas al procedimiento en sí.

Un pilar esencial en esta lucha es la prevención puesto que el Derecho Penal interviene cuando el delito ya se ha cometido; también la prevención judicial, de manera que tenemos que saber detectar cuándo una situación de lucha contenciosa en el ámbito del Derecho de Familia puede derivar en una situación de violencia contra la mujer y los menores. Como consta en las conclusiones de las XXVIII Jornadas Nacionales de Juezas y Juezas Decanos de España, celebradas en Melilla en octubre pasado, en la lucha frente a la violencia contra la mujer es igualmente necesario incrementar y reforzar los Juzgados de Familia, puesto que las situaciones de crisis y ruptura conyugal pueden ser germen de violencia, y de hecho resuelven situaciones de violencia no denunciada en vía penal. No es admisible que en procesos de familia haya tiempos de espera excesivos para obtener unas medidas provisionales o para la elaboración de informes psicosociales, que muchas veces permitirían detectar situaciones de riesgo que puedan estar latentes. El Derecho de Familia es una materia a la que ha de darse absoluta prioridad, máxime si hay menores implicados. La figura del coordinador de parentalidad, por ejemplo, se antoja como un medio eficaz en esta materia para desatrancar los Juzgados de Familia que se ven inundados por conflictos derivados de la incapacidad de algunos progenitores para ejercer una paternidad o maternidad responsable.

Cuando una víctima de violencia machista se acerca a un Juzgado deben pararse los relojes, porque todo acogimiento y acompañamiento es poco para ayudar a solventar este desastre colectivo que se nos muestra.

*Magistrado. Decano de los Juzgados de Vigo.