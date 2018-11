Agolada, terra de música

"Quédache un pouco grande, pero así sérveche para cando medres", foi o que me dixo o xastre que me arranxou o traxe para a miña primeira actuación coa banda. Foi nas festas de San Paio cando aínda nos dirixía o mestre José Luis, hai máis dunha década, aínda non me lembro con exactitude da data. Que importa.

Todos temos unha primeira vez. A primeira vez que tocas o teu instrumento coa banda, sen dúbida, é algo que marca. Chegas ó escenario cheo de nervios porque levas meses ou anos esperando ese momento. Sen embargo, cando a batuta comeza a marcar o compás, sabes que tes que dar o mellor de ti mesmo porque formas parte dun colectivo: a banda de música

Nunha banda aprendes moita música e tocar, é unhas desas cousas que, como andar en bicicleta, non se esquece. Tampouco se esquecen as lembranzas que se van construíndo no camiño, e nestes 25 anos seguro que toda a xente que pertenceu nalgún momento ou noutro á agrupación, ten moitas historias que contar. Experimentas sensacións de euforia, coma a de aqueles cativos que éramos, paseando por Pontevedra mentres agardábamos os resultados dun concurso no que resultamos vencedores. Experimentas rebeldía, coma con aquela protesta, tan xusta coma necesaria, que abandeiramos baixo a consigna de "Auditorio XA". Sentes o cariño e a proximidade dos veciños coa agrupación gracias ás pancartas e os ánimos que, unha e outra vez, o pobo de Agolada nos fixo chegar. Sen embargo, tamén experimentas impotencia cando ves que xente coa que compartiches aquela euforia, aquela rebeldía e aquel cariño, xa non se senta na súa cadeira. Marcos, iso é profundamente triste.

Nestes tempos no que todo o mundo fala da música de Operación Triunfo ou de Rosalía, é preciso mirar máis alá e poñer en valor a esta outra faceta da cultura. Eles nunca terán unha festa do socio nin unha Santa Icía coma a que celebrarmos, na que festexar a música coa súa xente. Se algo está claro é que á Banda de Agolada en ilusión e entrega nunca nos gañou, nin nos gañará, ninguén. Feliz 25 aniversario!

*Veciño de Agolada