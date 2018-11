| Superdomingo electoral. "Quedan bastantes meses por delante". Con esta sentencia desde La Habana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba tranquilidad a los partidos gallegos, un poco inquietos ante la posibilidad de un superdomingo electoral el próximo 26 de mayo. La incertidumbe la desató José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, y la alimentó Pedro Sánchez al no descartar desde un principio que barajaba hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas, municipales y europeas de 2019. En Podemos dieron credibilidad al mensaje, y se apresuraron a adelantar las primarias para elegir antes de Navidad a su cabeza de cartel. En Galicia, en cambio, no terminaban de creerse que Sánchez apostaba por un superdomingo electoral. ¿Por qué? "Porque aún tiene que aprobar medidas que le permitan tener un relato: el salario mínimo, derogación parcial de la reforma laboral, materializar la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, ...", apuntan desde el PSdeG. Y añaden: "Los sondeos apuntan que nos puede ir bien en Andalucía, y en las municipales y autonómicas de mayo, y sobre todo que las urnas pueden castigar al PP, entonces lo mejor es aprovechar ese viento de cola y convocar en septiembre/octubre".

"No le van a dejar los barones del PSOE. No quieren ir a las urnas con Pedro Sánchez. Quieren hablar de su gestión, se juegan el puesto, la alcaldía o la presidencia de una comunidad, y quieren que la elección pivote sobre su acción de gobierno, no sobre la de Pedro Sánchez", razonan desde el PPdeG. Y exponen además: "Si apuesta por el 26 de mayo demuestra debilidad, evidencia que no está convencido de que el PSOE va a tener un buen resultado en las municipales y autonómicas, si no lo lógico sería dejar las generales para después y aprovechar ese empujón".

PPdeG y PSdeG no terminaban de creerse el adelanto electoral a mayo, pero sobre todo no lo querían. Buscaban argumentos en contra porque no les favorece. Al que menos, al PPdeG. La marca popular a nivel estatal está en caída, teme incluso el sorpasso de Ciudadanos, circunstancia que no se da en Galicia.

En 2016, Alberto Núñez Feijóo ya encaró su reelección como presidente con una campaña presidencialista y personalista, donde las siglas de partido estaban relegadas. El desembarco de dirigentes nacionales incluso se minimizó porque no ayudaban a sumar votos, y contaminaban la escena electoral.

Si la elección de alcaldes coincidiese con la del presidente del Gobierno, Ciudadanos en las urnas municipales podría arañar votos que no lograría, si el elector solo acude pensando en clave municipal. Y en el PPdeG saben muy bien que lo que es bueno para Albert Rivera, no es bueno para Feijóo ni para Pablo Casado.

A Abel Caballero, Lara Méndez, ... y los demás alcaldes del PSdeG también les complica la vida el superdomingo electoral. Caballero cimenta su mayoría absoluta porque es capaz de aglutinar apoyos de la izquierda, pero también de la derecha. Para ello, necesita que a las urnas los votantes vayan pensando en clave de ciudad. A los aspirantes socialistas a regidor sí les podría favorecer, el PSOE está al alza y ellos pueden recoger votos por contagio. Para los alcaldes consolidados, es un riesgo.

Tampoco convence demasiado a En Marea la posibilidad de un superdomingo electoral. A nivel estatal, Podemos pierde fuelle ante el PSOE, y prefieren que su resultado se decida por méritos o fallos propios, no por los ajenos. El BNG sería otro que no sacaría tajada a un superdomingo electoral. La batalla se polarizaría entre los partidos estatales, y a la formación de Ana Pontón le resultaría más complicado sacar la patita.

| Primarias del PSdeG. Hoy se celebra la segunda vuelta de las primarias socialistas para elegir cabeza de cartel para las elecciones municipales de A Coruña. Parte con ventaja José Manuel García, frente a Inés Rey. Puede ser unas de las pocas alegrías que se lleve Gonzalo Caballero de las primarias municipales. Aunque oficialmente la dirección del PSdeG no tenía candidatos, sí tenía favoritos no declarados publicamente, y no fueron los que finalmente se impusieron por decisión de la militancia en Ferrol, Ourense, Marín o Redondela. En estos dos últimos casos, ganaron Manuel Pazos y Digna Rivas, respectivamente, que guardan más sintonía con la dirección provincial, dirigida por David Regades. Un año después de hacerse con la secretaría general del PSdeG, Gonzalo Caballero mantiene el puesto, pero la cuestión es si ha logrado desde entonces ampliar los apoyos con los que tomó las riendas del PSOE gallego.

| En Marea. Los promotores de En Marea quieren recuperar el control del partido, y han decidido presentar batalla a Luís Villares, con una lista, con candidatos de perfil bajo, donde Podemos se reserva 7 de los veinte puestos de salida, mientras las mareas locales se llevan 5, Anova, 4 y EU, otros 4.

El incremento del censo de En Marea, tras la campaña del partido morado animando a los suyos a inscribirse, permite pensar que los críticos han sacado toda su artillería en pos de la victoria.

Todo empezó en 2016, cuando quienes auparon a Villares como cabeza de cartel de la Xunta quisieron reservarle un papel secundario tras los comicios, vetándolo como portavoz de En Marea. El exmagistrado del TSXG se rebeló y buscó apoyos internos que le permitieron hacerse con el control de En Marea. Es cierto que su mayoría ha sido frágil y su mandato ha estado repleto de tensiones, pero Villlares llegó como un novato en las lides políticas, y lleva dos años resistiendo como un jabato. En estas primarias se juega el cargo orgánico, pero también dejar de ser el referente de los diputados de En Marea en O Hórreo. Sus rivales ya han dejado entrever que lo relevarían como portavoz parlamentario. Si así sucediese finalmente, ¿quién será su sucesor en el Parlamento gallego? ¿y, sobre todo, lo más importante, quién será el referente social del primer partido de la oposición?