La invasión

Así pues, como el que avisa no es traidor, nadie podrá acusar al señor Gómez Reino, responsable de Podemos-Galicia, de omisión de advertencia acerca de las intenciones de su organización. Que, en síntesis, serían las de conseguir el mayor peso -político y electoral- posible en el marco de la confluencia en la que se integra, que es En Marea. Y las advertencias han sido reiteradas porque desde su elección insistió en la necesidad de que EM refuerce su estructura y en la conveniencia de que su Portavoz, el señor Villares "reflexione" sobre sus apoyos.

Algunos observadores, acaso los menos expertos, podrían hablar de "invasión", al menos en grado de tentativa, de los podemitas en el llamado "partido instrumental". No sería una novedad, porque ese tipo de afluencias, seguramente no deseadas por los fundadores, ha ocurrido ya en varios de los más importantes partidos gallegos de todo el espectro político, entendiendo por tal el que va desde la derecha a la izquierda pasando por el "centro". Cosa distinta es que esos movimientos de traslación hayan dado el fruto que buscaban sus protagonistas.

(A estas alturas, si no de fracaso, de éxito no podría hablar ninguno. Incluso la calificación podría empeorar porque al menos a primera vista el balance de las integraciones ha sido en su proporción mayoritaria causa de cismas importantes y, en definitiva, de un debilitamiento generalizado de los receptorees de eso que podría llamarse "emigración ideológica". Y las consecuencias electorales están también expuestas con una crudeza que admite pocos matices: los más perjudicados han perdido incluso una representación estatal que habían merecido en la práctica cuando la tuvieron.)

En todo caso, y desde una opinión personal, la intención del refuerzo de Podemos-Galicia en el seno de EM, resultado de la llamada de su dirección para que sus inscritos se apunten también en su confluencia para aumentar su peso de cara a dirigirla, no parece una buena operación para cuanto aún pueda haber de nacionalismo gallego en esa organización. Pero que como -desde la teoría- sería menos soberanista que el BNG, podría aspirar a competir con él, directamente, por ejemplo en unas próximas autonómicas, o colateralmente ahora en las municipales.

Por supuesto que, sea como fuere, cada cual puede hacer de su capa un sayo y proponer lo que considere mejor para alcanzar sus objetivos. Pero una mayor división de la izquierda en este antiguo Reino -porque Podemos no busca evitarla, sino incrementar su presencia e influencia en ella- no beneficiaría probablemente más que al PP -o a Ciudadanos- y alejaría la posibilidad de consolidar una alternativa. Entre otras razones porque los populares gallegos no son como los de Valencia o Madrid, que dilapidaron su hegemonía envuelta en una oleada de corrupción, ni los podemitas un elemento que en Galicia llevase a otra cosa, y muy poca, que un aumento leve en el segmento de la actual oposición. A salvo, claro, que las próximas citas con las urnas sugieran algo diferente para el día de mañana.

¿Eh?