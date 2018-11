El gran kilo y la gran depresión

El gran kilo no era grande. Pesaba mil gramos, lo que se espera de un kilo, como de un soneto sólo cabe que tenga 14 versos. Ni gran kilo, ni breve soneto. El gran kilo era un cilindro físico de platino iridiado que pesaba un grano de arena menos de mil gramos. Por razones que los científicos ignoran, en 30 años en el museo menguó 50 microgramos. Se atesoraba en Sevres, a 14 kilómetros de París, cerca del metro de platino iridiado que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas de París.

Como alumno de Letras aprendí que "el metro es una barra de platino iridiado que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas de París". Con eso aprobabas y te ahorrabas memorizar que un metro equivale a la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1/299.792.458 de segundo. La definición del metro no valía gran cosa, pero para alguien de Letras era más accesible tomar un tren a París e irse de buena mañana al Museo de Pesas y Medidas de Sevres que medir la luz en el vacío durante 1/299.792.458 de segundo. Han jubilado al gran kilo del museo y a partir de ahora su medida se definirá en relación con la constante de Planck.

Ya nada es físico, ni el dinero, ni la riqueza. La factura de la deuda mundial asciende a 164 billones de dólares, cantidad equivalente al 225% del PIB mundial. Nos debemos el doble de lo que producimos. Cada humano adeuda 21.866 euros. Yo los debo. Usted también. Si los tiene, piense que el bebé panzudo por el hambre, no. No hay quien lo pague. No nos desahuciarán los extraterrestres, pero es la semilla de la próxima crisis porque el endeudamiento fue la salida de la anterior. Cuando estalle vamos a saber lo que vale un peine, si es que hay alguno en el Museo de Pesas y Medidas de Sevres.