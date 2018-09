Fiel al estilo Feijóo

Galicia estrena nuevo Gobierno en el ecuador de la legislatura, y Alberto Núñez Feijóo permanece fiel a su estilo, al volver a apostar por un Gabinete con muchos técnicos y pocos políticos, y un protagonista indiscutible, el presidente.

Igual que en ocasiones anteriores, Feijóo acomete una reestructuración de su Ejecutivo para atender las necesidades del PPdeG y lanzar a dos de sus conselleiros (Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela) a la carrera por las alcaldías de A Coruña y Ferrol. En el pasado, conselleiras hicieron la maleta con billete para el Gobierno de Rajoy (Pilar Farjas y Marta Fernández Curras). Y el propio líder del PPdeG tiró de la cantera de San Caetano (Agustín Hernández, Elena Muñoz y Jesús Vázquez) para intentar ampliar posición en los feudos urbanos. En Vigo y Santiago fracasó, y retrocedió en votos y ediles.

Igual que en pasadas reformas, el titular de la Xunta resolvió la reestructuración de la Xunta sin filtraciones. Y de paso, corrigió desajustes y errores. Una nacionalidad histórica con lengua y cultura propia bien merecen una Consellería de Cultura. Es más lógico que el departamento de Infraestructuras asuma también la responsabilidad sobre las infraestructuras hidráulicas, y que la Consellería con competencias en Urbanismo diseñe las políticas de Vivienda. Con el pase de Angeles Vázquez a Medio Ambiente, reconoce que la gestión en Medio Rural debe mejorar, y para eso ficha al "puntal" José González.

Y una vez más, Feijóo apostó por no dar pistas sobres sus intenciones. Quiere un gobierno estable, centrado en la gestión pública, que pueda ser contrapunto al Gobierno de Pedro Sánchez, sometido a los vaivenes de escandalos varios. Pretende evitar tensiones internas, con nombramientos que pudiesen interpretarse en clave sucesoria . Mantiene a Alfonso Rueda como vicepresidente y no sitúa a nadie que pudiera hacerle sombra o ejercer de contrapeso. Las opciones del también presidente provincial de Pontevedra pasan por los resultados que coseche en la provincia en las elecciones de mayo. Feijóo se garantiza tranquilidad, mientras decide su futuro, que puede que no tenga claro, o mientras prepara su cuarta candidatura, o mientras diseña su relevo. ¡Quién sabe!

El nuevo Gobierno durará al menos hasta los comicios locales del año próximo. Su resultado permitirá al titular de la Xunta calibrar la fortaleza del PPdeG de cara a los comicios autonómicos de 2020. La única remodelación de calado que ha afrontado Feijóo hasta el momento fue en 2015, tras las elecciones en las que su partido perdió las Diputaciones de Pontevedra y A Coruña, y las alcaldías de las tres ciudades de la provincia coruñesa.