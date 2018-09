Vamos a cantar góspel

Oigo a la agrupación vocal viguesa Redvox Gospel Choir que dirige Juan Villanueva en un vídeo "youtubero" tras hablar con María Bermúdez. Claro, me ha contado que el viernes, sábado y domingo tienen un máster de ese género musical con Ezequiel Barrios y Rebeca Rods, y este último día a las ocho de la tarde un concierto en la sede de la Fundación Celta. Si quieres asistir a esa experiencia dominical "gospelera" tendrás que pagar 5 euros a no ser que tengas menos de 12 años, o sea que puedes llevar a tus churumbeles gratis. No son profesionales, claro, sino gente que disfruta cantando y aprende todo lo que puede.

Las novias y el feng shui de Marisa Otazo

Le digo a Marisa Otazo si no le apetece cantar godspell y me dice que por qué no pero que no le llega el tiempo ya para lo que hace. Y es que, aparte de su pasión que es diseñar para bodas, y ahí está su tienda en el Paseo de Alfonso para eso, está su otra faceta como asesora de feng shui. Pues sí, acaba de terminar un proyecto de un edificio en Casco Vello alto que, junto a los de Espacio 7 Arquitectos que se ocupan de la remodelación, ha programado los espacios mediante este conocimiento, donde se habla de colores apropiados, distribución armónica, simbología... Ya sabéis lo que es el Feng Shui, un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de éste una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Sé que en ese edificio el bajo se dedicará a Espacio Colearning, algo así como un escenario de aprendizaje común para que personas e instituciones desarrollen su potencial. Bueno, pues vale.

Lavadores se pasa al Medievo este "finde"

Los gozadores del Godspell podrán apuntarse al máster que se impartirá como dije de viernes a domingo pero puedo asegurar que entre ellos no estará Eduardo Fernández, presidente de la AA VV de Lavadores. Seguro, porque esos tres días Lavadores celebra su IV Mercado Medieval en el parque de Barreiro. Me cuenta Eduardo que esperan superar el éxito de años anteriores y en colaboración con la entidad Acoaga preparan diversas atracciones, entre ellas una comida "medieval" el domingo nutrida por cochinillo a la brasa, sin que falte después el baile, ahí en el Salón Noble de la Avcd. de Lavadores.

A Guarda, un libro "na sombra do Trega"

Me llama el amigo, escritor y poeta guardés Francisco Álvarez Koki desde la Plaza de la Constitución y la suerte es que yo estoy en la de la Princesa, con los García Senra Encho y Pirulí departiendo sobre construcción y cocina. Cruzo a la otra plaza y allí me encuentro a este creador ilusionado, con su doña. Me regala una reedición de su libro, Un neno na emigración, en gallego, castellano e inglés, que le voy a dar a mi nieta. Y un gran libro, Na sombra do Tegra, que él coordina para recuperar la memoria de A Guarda. Está dedicado a su abuelo, Manuel "o carteiro", maestro en Buxán, y es el libro que A Guarda demandaba para hablar de sí misma y su historia.