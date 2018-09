Xa é Nadal en Vigo (e en Ana Rosa)

Nin que dicir ten, imaxino que todos (ou case todos) de entre Vdes. -sempre moi amables lectores destas crónicas semanais- han de resultar puntuais seguidores das excelentes tiras cómicas, "O Bichero", coas que, día tras día, Luís Davila nos regala o espírito e mais os sentidos desde as páxinas deste mesmo, venerable, rotativo.Xa que logo, estou ben certo de que terán presente, daquela, esoutra que o amigo Davila presentaba o pasado venres, 13 do mes que habitamos: cun oportuno cartel ao pé a indicar "Cangas do Morrazo", dous paisanos, muller e home, moradores da outra banda da ría conversaban arredor do acencido das luces de Nadal na capital das Rías Baixas. Mentres ela se mostraba confiada, "bueno home; antes de ensender as luses do Nadal, avisarán, digho eu", o seu compañeiro non deixaba de retrucarlle, ao tempo que cubría o rostro cunha máscara de seguridade -lunas inactínicas de grao 6 a 8 e, acaso, luvas de caña longa e mais mandil e polainas de coiro- moi propia da soldadura autóxena, a seguinte homilía: "Si, si; ti fíate e non corras!!" Vaia, que tal e como adiantaran no seu día Os Resentidos, si que che vai haber moito ye-ye, neste próximo Nadal, que de noite e de día anden a usar, arreo, lentes de sol: e que remedio!

Dito/escrito queda: espléndido Luís Davila! Agora ben; permíteme, caro Luís, que tamén che diga/escriba, desde aquí e agora, que penso que aínda te quedaches un tanto curto; máis ben, mesmo demasiado curto. Curto xeograficamente, vaia. E é que, tendo en conta a potencia das tropecentas mil e unha bombilllas e lanternas que veu anunciar, urbi et orbi, D. Abel Caballero Álvarez que irán iluminar -irradiar, resplandecer, alumar, coriscar, escintilar.... esgótanse os sinónimos!- os seráns e mais as noites estrelecidas, ou por estrelecer, da urbe olívica; considerando as mil fachadas a fulxiren, cal afouta e ignota nova ardora atlántica; apreciándomos os incontados e incontables lóstregos, alustros, apagos... -outra vez consumido o dicionario!-, as abriantes bólas de neon, argon, xenon e radon...; cavilando en todo o senlleiro desdobramento como de veras lle cómpre, coido que cabe moi requetebén pensarmos que, en realidade, o que debiches debuxar mellor, amigo Davila, era a dous paisanos, guiris, en idénticas actitudes, situados nas ribeiras mariñas de Massachusetss, Rhode Island, Delaware ou, directamente, New York City a comentaren: "Oh, my Good! I guess before turning on the Vigo's Christmas lights, it will warn us!"; "Oh yes! You'd better get your act togheter, darling!"

E é que sabido é que a 299.792.458 m/s, a luz viaxa arreo por todo o universo. Tal vez incluso superlumínica, a iluminación do noso Nadal non ha de resultar, en consecuencia, visible apenas nas sempres envexosas A Coruña -xa poden ir apagando, para esas datas, a torre de Hércules, a quen lle vai facer falta o faro!-, na episcopal Compostela -non é a estrela de Santiago, meus, a que brilla; sorry, señores cóengos- ou incluso na outra ribeira do Miño/Minho: "ó pá!, que é o que acontece na Galiza? Houve, talvez, uma eventual explosão de erotismo?". Ben polo contrario, ademais de advertir de contado a Moscova, Washington D.C., Pekín e Pyongyang do que se trata realmente -son moi capaces, tal e como están as cousas, de interpretaren que, ou ben se trata dun estoupido nuclear ("eu non fun, eu non fun!", aclarase de contado Kin Jong II)-, os científicos da Nasa e arrabaldes adxuntos deberían así mesmo contemplar a posibilidade de que algunha intelixencia extraterrestre detecte, especialmente desde Raticulín-Ganímedes, o poderoso sinal efervecente sobre as bóvedas do Galiñeiro e A Madroa: "Si; eu vin cousas nas que vós non acreditaríades: atacar naves en chamas máis aló de Orión. Contemplei Raios-C a brillaren na escuridade canda a porta de Tannhäuser. Enxerguei no lusco-fusco as luces do Nadal, reverberando en Vigo. Todos eses momentos perderanse no tempo como bágoas na chuvia..." Non estaría de máis, polo tanto, que o próximo foguete a despegar en Cabo Kennedy transportase unha mensaxe de paz e concordia para os alien: naturalmente, a voz e mais a imaxe da gravación non han de ser outras que esas mesmas de Dna. Ana Rosa Quintana, absolutamente emocionada.

En fin; sentado na súa presidencial cadeira, na noite de xaneiro, D. Abel Caballero ha de contemplar a derradeira noite da esplendente luminotectia. Para alén dos faros e dos penedos, as primeiras pingas da maduragada anunciarán a apertura dos mananciais e fontes celestes ao tempo que unha poderosa cicloxénese ad hoc despregue as súas ás sobre a cúpula das Cíes. Daquela, antes de baixar, melancolicamente, a chave que apague os fulgores, o benamado líder dos vigueses e viguesas -"the puto boss"- ben poderá murmurar a frase célebre para os devires da historia: "Après moi, le déluge!"