Cornisa atlántica y Pórtico de la Gloria

El verano que se va deja tras de sí dos noticias del mayor interés en Galicia. Una: el Camino Portugués por la Costa, el que pasa por Vigo, pletórico de éxito y público, apunta alto, va camino de convertirse en futuro bestseller. Y una segunda: en Santiago, la restauración del Pórtico de la Gloria, eleva la propia restauración a la categoría de obra de arte y ciencia. ¿Más allá del evidente Jacobeo, guardan estos episodios alguna simpatía entre sí?

El Camino Portugués por la Costa surge como una variante del tradicional. Tal cual proclama su título cruza los ríos por su desembocadura y no al interior. El Limia por Viana do Castelo en vez de por Ponte de Lima, el Miño por A Garda en vez de hacerlo por Tui, para finalmente llegar a Redondela a través del puente da Ramallosa y no remontando el curso fluvial del Louro. Alguna razón habrá para este desplazamiento. La magia del mar atrae irresistible. El mar emociona, gusta.

O Camiño dos Faros, mucho más profano y henchido de alboroto pagano, ha salido también al encuentro del mar con 200 kilómetros de senda literalmente colgada de la Costa da Morte. Trochas abiertas por autoconstrucción popular lograron vertebrar el borde marítimo entre Malpica y Fisterra. Un fenómeno demostrativo de que, a día de hoy, tras la mutación crítica de los valores medioambientales, el litoral tiene fuerza y razones de sobra para por sí solo movilizar la iniciativa ciudadana.

La Ruta Vicentina, al sur, amplía los horizontes y caminos hasta el extremo del suroeste atlántico en Portugal. En efecto, serpentea a lo largo de otros 200 kilómetros de costa entre Porto Covo y el cabo de San Vicente, siguiendo la costa escarpada, indagando en el patrimonio recóndito, natural e histórico, atravesando ríos y el Parque Nacional Alentejano. Un escenario oceánico vinculado al hito de una esquina salvaje del mundo, a un faro simbólico.

Esta Cornisa Atlántica, ahora concurrida de mochileros, fue durante siglos el borde del abismo. Eso sí, un fin del mundo con llave de paso: el estrecho, las columnas de Hércules. De siempre, ante la geografía remota, llega un momento en que hacerse a la vela prevalece sobre el tic precavido. Piteas, el navegante griego, se atrevió con desenvoltura por los mares nórdicos y es bien sabido que la cornisa atlántica era navegada. En ese contexto territorial, el remanso de las rías gallegas destella furor estratégico, tanto que incluso alentó la leyenda del arca de Noé en Noia. Y aquí llegó la barca apostólica.

El Pórtico de la Gloria es un elemento arquitectónico que transmite a la perfección las ideas de su programa de necesidades (imprescindible, Serafín Moralejo desvela sus misterios). El sitio topográfico elegido, con fuerte desnivel, presenta enormes dificultades constructivas que a cambio, en contrapartida, permite colmar un emplazamiento con la emoción expresiva que exige la gran arquitectura. Con precisión radical, instituye un sitio de llegada, un balcón abierto sobre el finisterrae que ya anuncia el rumor atlántico.

Para lo que se consiguió en el Pórtico de la Gloria diez años es un abrir y cerrar de ojos. Había un tesoro postergado dentro de él, una lección magistral de color que ahora se muestra. Se encontraron fragmentos de tres policromías, la original del Maestro Mateo, otra renacentista, y la del siglo XVII, cada cual con su saber. Lo más singular es que no se anularon entre sí. ¿Qué llama la atención? Pues que recuperadas cada una, prevalece la armonía del conjunto. Aunque parezca imposible, la piedra luce una finura y humanidad más palpable.

Atlantismo y Jacobeo son dos caras de la misma moneda. Quiérase o no, convergen por mar y por tierra, acarreando consigo, de mano en mano, el contagio internacional y europeo. Contagio que, pieza a pieza, será el fundamento mismo de Galicia. Así, estas dos noticias del verano que interrelacionan la veneración por el Pórtico y el asombro Atlántico, remiten a la conciencia, las motivaciones, el sentir profundo, el alma y la naturaleza intemporal de esta esquina oceánica donde estas cosas pasan.

¿Qué más añadir? No pasar por alto cuanto pone de manifiesto para el buen gobierno de lo común entre Vigo y Santiago de Compostela. El entendimiento crea los instrumentos. El entendimiento resulta un taller creíble.

*Arquitecto