Ahora mismo, dicho con toda franqueza, no es arriesgado afirmar que nadie en Galicia duda de la necesidad de unir esfuerzos en todas las escalas -social, económica, sindical y política- para lograr que la UE apruebe en serio, le ponga fechas después y concrete recursos para que el Corredor Atlántico de alta velocidad ferroviaria sea una realidad. Pero, al mismo tiempo, pocos son los que dan por seguro que se cumpla ese requisito y, por tanto, que llegue a un final feliz la pretensión que parecían capitanear los empresarios durante el encuentro de Gijón.

Manteniendo la premisa del respeto, cumple añadir que las dudas son aún mayores si se piensa que, en términos de Galicia, los que van a ocupar la cabeza de la reivindicación son los empresarios que se agrupan en las Confederaciones provinciales y en su organismo de coordinación, la CEG. Hay bastantes razones que justificarían el escepticismo, pero dos sobresalen: la primera, que esa entidad representa ya más bien poco y cada día menos; la segunda, que su prestigio está por los suelos. Hasta el punto que para presidirla se espera casi un kamikaze. Con suerte.

Claro que como las desgracias nunca vienen solas, la realidad constata que la división -como mínimo- no solamente preside el sector patronal. Resulta curioso pensar que alguien espere de los sindicatos una postura común si se tiene en cuenta que no han llegado casi nunca a un acuerdo para celebrar unidos el Día del Trabajo y que, de las pocas veces que coincidieron, una fue para enterrar el sistema financiero gallego. De modo que nadie sabe con certeza qué será mejor: que cada uno vaya por su cuenta o que se agrupen en un pelotón en el que cada cual defienda su punto de vista, casi seguro que opuesto a los de los demás.

En este punto, y para evitar el riesgo de que crezca la sensación de que el pesimismo es constante y creciente en las opiniones de quien escribe, más vale no detenerse demasiado en el segmento del oficio político. Porque si esperar una postura común entre los empresarios o los sindicalistas resulta casi una quimera, hacerlo en referencia a los partidos es como esperar un milagro divino. Y si además lo solicitan los agnósticos podría tenerse por tiempo perdido, e incluso con la posibilidad de que la petición se tenga por una provocación en toda regla.

Es por eso que, imitando a fray Luis, podría haber comenzado esta serie de observaciones por un "decíamos ayer", porque fue cuando se dejó escrito que el llamamiento de los empresarios gallegos en Gijón, si bien necesario en cualquier circunstancia, al ser realizado por ellos padecía un muy grave déficit de credibilidad. Porque quien no es capaz de arreglar sus propios asuntos, y más bien los empeora día tras día, difícilmente va a lograr hacerlo con los de todos. Bien es verdad que la esperanza es lo último que se pierde, pero no se sabe cuándo puede concretarse, por lo que más vale no hacerse ilusiones, sino sacudir la pereza y buscar portavoces más sólidos. Y en Galicia los hay.

¿Eh...?