Hoy vuelve Leopoldo Varela

La otra fiesta de Ramos. Nuestro viejo colega y amigo, a pesar de su republicanismo, Fernando Ramos, se ha incorporado al gremio de jubilados, tras medio siglo de vida laboral: 30 como periodista y 23 como profesor universitario, y un breve periodo en que compartió ambas cosas. A lo largo de su carrera también perteneció largo tiempo a la redacción de FARO DE VIGO. Con su habitual retranca comenta que cuando se hizo docente su padre le dijo que no sabía bien si subía o bajaba en la escala social. Doctor en Ciencias de la Información y Derecho, deja una hilera de publicaciones y tesis dirigidas. Profesor de Deontología y Derecho de la Comunicación comentaba con ironía que él explicaba lo que se debe hacer y no lo que se hace. Que el retiro le sea leve. Se comenta que piensa dedicarse al teatro de jubilados. Condiciones no le faltan.