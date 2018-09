La Corporación acaba de aprobar un nuevo "Plan de seguridad vial", del que desconocemos el texto completo, pero si queremos, al menos, exponer algunos detalles, que no por conocidos son menos importantes. Para empezar diremos que copiar, por copiar, nunca da buenos resultados, y no es menos cierto, que algunas decisiones que en una ciudad o villa, pueden ser necesarias y con buenos resultados, no es generalizable, pues hay que tener en cuenta siempre, la configuración de cada villa, y las alternativas o posibilidades que la red viaria nos permita. Dicho esto, diremos que el menos protegido, y por lo tanto el más débil, es el peatón, que solamente dispone de las aceras para poder circular tranquilamente y con seguridad, pero desgraciadamente hoy, en nuestra villa, esto no es así, y ello debido a la permisividad de las autoridades responsables al permitir circular por las mismas a ciclistas, y patinadores de todo tipo. Hoy por hoy, el peatón que circula por su acera tranquilamente, se ve sorprendido, a cada instante, por un ciclista y últimamente por una diversidad de "artilugios" rodantes, llámense patines, monopatín y "elementos rodantes" mecánicos o eléctricos, que impide pasear con la tranquilidad y la seguridad que debería y necesita.

En nuestra villa, las aceras se han convertido en la plataforma por la que, aparte de los peatones, circulan diversidad de "objetos rodantes" que ponen en peligro la integridad de los sufridos peatones, que ya no encuentran en las aceras, el lugar seguro que debe ser. Si aceptados, porque así es, que el peatón es el más débil, debemos convenir que es necesario actualizar las normas de circulación para ciclistas y patinadores, y dejar para los peatones las aceras en exclusividad. Entendiendo que de los vehículos que circulan por calles y carreteras, el ciclista es el más débil, pero no por ello se puede convertir las aceras en su plataforma de circulación, de ningunas de las maneras. Por ello es urgente y necesario que en este nuevo "Plan viario" quede establecido la exclusividad de las aceras para los peatones, y se establezcan las normas de circulación para ciclistas y patinadores, aunque no conocemos la normativa sobre los patines eléctricos, ni sus condiciones de circulación, pero en todo caso habría que regularlos.

Por otro lado, se atisba en este nuevo plan, las intenciones de "siscar", a diestro y siniestro, nuestras calles de los llamados "lombos" o pasos de peatones elevado, que dicho sea de paso, casi ninguno cumplen con las medidas reguladas, lo que agrava todavía más la circulación por estas calles, que perjudican gravemente a nuestros vehículos, y hacen que pasemos una tortura cuando están de diez en diez metros. El código de circulación, ya contempla multas para aquellos que circulen a más velocidad de la señalada, y por lo tanto esto supondría un agravio y un castigo para los que cumplen con las indicaciones de las señales, ya que existen medios técnicos para controlar las velocidades. Por lo que no es innecesario poner más obstáculos para controlar las velocidades, torturando al cumplidor de las normas, porque sería un agravio innecesario. Marín no tiene una red viaria que precise ésta drástica medida, por lo que deberían hacer un profundo estudio antes de copiar de otras ciudades. Lo que sí sería muy apropiado es aumentar el número de policías locales con el fin de controlar el tráfico urbano y el cumplimiento de las señales.