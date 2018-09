En Baredo, entre vieja guardia

"Devuélveme el rosario de mi madreee, y quédate con todo lo demáas. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca máaass"... Estoy oyendo a María Dolores Pradera porque voy a hablar de vieja guardia. Teníais que ver al "licenciado" Morales, presidente de la Asociación de Representantes de Comercio, con mandil ante los fogones en su casa de Baredo, ahí cerca de donde crecen los percebes y los intrusos que van a cogerlos a escondidas. Nos invitó a una parte de la vieja guardia del FARO, en este caso Ángel Vence, Luis Piñero, Magar y Víctor Viqueira, que conmigo hacíamos quinteto. Entre todos sumábamos unos 200 años de periodismo, más que los que tiene FARO, y a pesar de ellos todos cuerdos (bueno, Viqueira no tanto porque con ese humor suyo a veces dudas). Además estaba Carlos Bueno "Firenze", que por su carácter nunca está de más en ningún lado. Unos pinchitos de anchoa con queso y tomate cherry dieron paso a la magnífica empanada de berberechos que nos hizo María José Llauger tras convencerla Morales, y luego vino un costillar de solomillo a la barbelloá (que así lo llama el cocinero), para rematar con un roscón de Camos. No, no fuimos a por percebes.

¡Ay, esas manos de la Carla!

Hombre, la nuestra de Baredo no era la cocina de Carla, que ahora tenéis en los fogones de El Juliana, en la terraza de la Plaza del Progreso. La de ella es atlántica, producto gallego y nacional con fusión de cocina del mundo, latinoamericana, árabe, griega... de frescura, aromas, frutal. También una cocina del mar con cítricos e incluso jugando con caza, trufas y aprovechando jornadas mitológicas. Yo voy a volver, Carla, a pedirte las manos.

La Pasta fresca de Ana Rodal

Y, hablando de cocina, el otro día, cuando iba a presentar el libro sobre narcotráfico de Juan Cal, "Operación bucéfalo", me encontré con Ana Rodal. Guapa, sí, pero trabajadora como pocos. Me llevó a ver su nuevo restaurante, el Albahaca Pasta-Bar y quedé sorprendido. Recordemos. Tras 18 años con las bocaterías LA GRANJA, por la que ha pasado toda una generación que de seguro recuerda los asientos de paja o las mesas hechas con cajas de madera, decidió realizar un parón con la hostelería y dedicarse al cuidado de sus dos hijos, ahora con 8 y 12 años. Estos últimos años trabajó en el sector de la moda y la decoración pero le seguía tirando la hostelería y decidió abrir esta nueva aventura hostelera, el Albahaca Pasta-Bar (México, 49). Un nuevo concepto totalmente diferente e innovador al que veo un ambiente hogareño y muy cercano, que pretende dar una opción saludable de comida italiana. Con una cocina abierta al público, que hace desde el pan, postres hasta la pasta fresca que incluyen en sus platos, no hay uno solo que cocinen con pasta seca. Además, disponen de opciones para intolerantes al gluten o para esos quisquillosos veganos.

Y a relajarnos a Bouzas

¡Y, un taller de relajación y bienestar general para gozar de la vida! Eso es lo que se dará mañana en la Casa del Patín de Bouzas, y gratis. Lo da Marissa del Pozo (693008864). Falta hace que nos relajemos.