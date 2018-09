Celebrando el espejismo

Pasó como en los instantes previos a un terremoto: la inquietud de los perros por adelantado, segundos antes. Un ladrido al acecho que va contagiando a los animales de los vecinos. Pronto se forma un coro estruendoso acompañado del pulso metálico de los golpes de las cadenas contra las puertas o los objetos del patio. Todavía están los gaiteros recolocándose la vestimenta tradicional tras bajar del coche. Uno apura el primer cigarrillo. Las bocanadas de humo que exhala se confunden con el vaho de una mañana fresca de septiembre. La severa tormenta de esa tarde apenas perfila aún la comisura del horizonte, como un retoque leve de rímel.

Izan los instrumentos y forman con un automatismo. El líder indica la canción y marca el tempo de entrada con una cuenta atrás breve. El sonido rudo de los roncos y la algarabía de octavas, picados, mordentes y graves apaciguan a los perros. El silencio de las mascotas allana el camino del pasacalles con una solemnidad extraña.

La música atraviesa las calles estrechas de la primera aldea por la que pasará la alborada (58 personas censadas) sin desposeerla de su aspecto fantasmagórico. El quinteto, que ha llegado para alegrar la soledad, no la modifica. Son las nueve de la mañana de un sábado. Nadie corre las cortinas. No hay siquiera quien salga a lanzar un reproche por el ruido a deshora. El paseo folclórico lo cierra la comisión de fiestas. Voces disfónicas, acúfenos y legañas incipientes. Gafas de sol polarizadas tratan de disimular una dormida fugaz.

Cuando el grupo se marcha, "el único vecino" del lugar que estuvo en la verbena (subraya él mismo) saluda con el brazo desde la escalera de su casa, desafiando sin parte de arriba al tiempo desabrido. Otra mujer se justifica en camisón desde la ventana. Por lo demás, el pueblo sigue recogido. Se nota por los carteles de las fiestas, con su amarillo fluorescente algo desvaído, que el otoño está ya en el umbral.

La parroquia tiene cinco aldeas en dos municipios. La primera a la que va la comitiva no pertenece a ese territorio pero solo la separa el río, exiguo a estas alturas. En toda la zona no hay ni 150 habitantes en 2,5 kilómetros lineales diseminados de casas, de esta y otras épocas. Las muertes reducen el recorrido de los gaiteiros. Cada año una familia, si no varias, queda al margen del trayecto por su propia elección. Mi padre, que era un apasionado de Los Tamara, la Orquesta Compostela o Los Satélites, también dejó de poner música en la suya cuando falleció su mejor amigo. Esta vez, el luto por tres difuntos en viviendas aledañas limita el paso de los músicos por uno de los pueblos a la mínima expresión. En otro domicilio, en cambio, el duelo de hace unos años ha quedado atrás. Una vecina reparte dulce y cervezas a los artistas y los organizadores.

Ya es mediodía y las nubes cumulonimbo seducen con una belleza arrebatadora y falsa. Unas horas más tarde, arrojarán una tromba descomunal. Los feriantes temen una tarde perdida cuando arrecia. En la ciudad, a 17 kilómetros, se suceden las incidencias por el mal tiempo. Aquí parece el apocalipsis desde la carpa de hierros y lona del campo de la fiesta. En el bar de la comisión hay, no obstante, cuatro irreductibles que ni parpadean ante el destello de los rayos.

Las banderitas, las guirnaldas de luces, las copas y las orquestas, con sus canciones imperfectas y manoseadas, pero qué pegadizas, crean una atmósfera líquida e irreal. La fiesta dura tres días y en la verbena hay bastante gente para lo que es el rural. No se lanzan fuegos de artificio por el riesgo de incendio. Algunos vecinos se ven por primera vez en un año, muchos desde el último entierro. Los matrimonios bailan, la gente come y bebe a reventar, los niños arrancan a sus padres el último juguete antes de la vuelta al cole.

En la sacristía ocho curas ancianos esperan para dar misa, sin demasiada disposición. El más joven tiene setenta y pico. Todos van de blanco. Los feligreses ofrecen dinero por portar la imagen de su virgen, la de los Remedios, a la salida de la iglesia. Algunos, hombres en su inmensa mayoría, aprovechan el inicio de la procesión para acodarse en la barra para el vermú. Los grupos llegan en arreones al bar tras la eucaristía.

"Las alboradas están desapareciendo", dice uno de los músicos en el camino de un pueblo a otro, mientras el coche escupe la gravilla sin apelmazar de una de las carreteras locales, que presentan el firme nuevo coincidiendo con las fiestas. Tampoco hay maleza estos días en las cunetas de la parroquia. Tras meses de preparativos y unas últimas semanas de atracón, la comisión salva la tradición al menos un año y deja el testigo a la siguiente. Vuelve a experimentar lo que es dormir. El baile termina, las atracciones se van, los pueblos se vacían de nuevo, el espejismo se difumina.