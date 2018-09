Buenos días Pepe Balbuena, tras 97 años de vida en Vigo que, con tu buena memoria, tanto servirían para contar su evolución los últimos cien años. Y es que desde que tus padres abrieron su tienda en San Roque, hace unos cien, y al poco te tuvieron a ti, han pasado muchas cosas en esta urbe en la que estudiaste, pasaste tu juventud con guerra civil por medio, viviste con tantos amigos algunos de ellos baloncestistas de tiempos inolvidables de posguerra como Valentín F. Estrada, tuviste una larga travesía laboral afortunada... Has visto muchas cosas, desde los devastadores ecos de la Primera Guerra Mundial, el cambio en España de Monarquía a una República que no duró nada, la guerra civil, la II Guerra Mundial, el franquismo, la vuelta a la democracia, la ascensión económica, la crisis... ¡Qué te van a contar a ti, Balbuena, y a tu mujer Charo, que te levantas cada día en tu casa de la Plaza de América, te metes en tu despacho y, aunque has perdido movilidad (no caballerosidad), tus ojos devoran toda la prensa que cae en tu smanos. A tus 97, tienes una información privilegiada. Un abrazo olívico.

Un encuentro cinegético

Ana nos dejó el mejor espacio de su "Baraciña", ahí en García Olloqui; nuestro oculista y amigo Carlos Herrera puso las piezas venatorias no sé si cazadas por él o recibidas de un cazador; Jaime López "Capitán" preparó las codornices metido en las cocinas del Baraciña y Nemesio Barxa, Maribel Collazo y un servidor dimos buena cuenta de ellas, con unas almejitas de introito un poco duras pero una empanada gloriosa que solo sabe hacer Jaime. Que nos perdonen la/os veganas tanta afición a la carne, aunque hay que decir que menor con el paso de los años, cuando el cuerpo empieza a enviarte mensajes para que vayas controlándote. El caso es que lo pasamos bien siendo sobrios, dimos gracias a Dios o a la suerte y quedamos para otra, fuera o no por razones carnales.

Elsa, Alejandra y Manuela trío

No digo nada nuevo si digo que el tiempo pasa veloz, y la última prueba de ello me llegó ayer, cuando recibí una nota de Manuela Díaz para que diera cobertura a la actuación de "Socavón", la obra teatral que ella produce y estará el próximo viernes, sábado y domingo en la sala viguesa Artika. Solo con actores argentinos.¿Y qué tiene que ver esto con el paso veloz del tiempo? Bueno, pues que hace muchos años yo empecé a informar de sus abuelos, los pintores Antón Abreu y Elsa P. Vicente, pasó el tiempo y llegó a Vigo desde Buenos Aires su madre, Alejandra Abreu, directora teatral, y empecé a hablar de ella. Y pasan más años y nos llega Manuela Díaz, una tercera generación de artistas a la que también vamos a servir. ¡Tres generaciones me han pasado como un rayo!

Un tirador vigués de altura

Cuando estudiaba en Montecastelo con gente como Fernando Sáiz o el mismo Antón Reixa no imaginaba por qué derroteros iba a transcurrir su vida. Angel García-Paz, capitán de la Marina Mercante y Caballero Legionario que acaba de ganar medalla de oro en tiro con fusil en el Reino Unido. El European Championships 2018 fue muy complicado, con mucho viento racheado, pero... medalla de Oro en 1.000 yardas, la distancia máxima. Felicidades. Yo no me pongo a tiro.