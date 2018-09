Para que el PSOE sobreviva en Moaña

Al PSOE en Moaña le queda solo una bala en la recámara si quiere salir fortalecido de este acuerdo con el BNG que valió para que su portavoz, Marta Freire, fuese nombrada vicesecretaria de Sostenibilidad del PSdeG PSOE, pero está en duda si vale para repetir gobierno y en mejores condiciones que las actuales. Llegó la hora de diferenciarse, de mostrar que el PSOE de Moaña tiene ambición política y que por sí solo es una alternativa. Puede que eso suponga una catástasis, pero es la solución para no llegar a la ósmosis. De otra manera, el BNG solo se va a tener que preocupar del Partido Popular.

Las peripecias de una concejala en Darbo

Me cuentan que en Darbo hubo una concejala del grupo de gobierno de Cangas que se saltó el operativo de tráfico, a pesar de las advertencias de la Policía Local de que no lo hiciera. La excusa era de que había quedado con una televisión. Son ell@s los polític@s l@s primer@s en dar ejemplo. Las normas son para tod@s igual, también para quienes las dictan. El gesto no sentó nada bien y la gente que había en la carballeira se dio cuenta. Y sonaron algunos pitos y abucheos, comentan.