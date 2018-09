¿Por qué compramos móviles de más de 1.000 euros?

Puede costar un móvil más de 1.000 euros? Poder sí que puede. Luego veremos unos cuantos ejemplos. Y no uno ni dos ni tres. Pero ¿deberíamos pagar más de 1.000 euros por un smartphone? ¿Realmente lo vamos a amortizar y a sacar todo el partido? ¿Son cinco veces mejores que los que cuestan 200 euros?

Apple presentó la semana pasada no uno ni dos, sino tres nuevos iPhone. Desde 2007, cuando sacó el primero, la compañía de la manzana ha lanzado al menos un modelo de su buque insignia cada año. Eso fue entre 2007 y 2012 cuando estrenó uno por ejercicio. Pero entre 2013 y 2016 ya fueron dos. Y en los últimos dos años, en lugar de dos, han sido tres. En un mercado tan saturado de móviles, Apple lo satura aún más. Como el resto de marcas.

El año pasado fue la primera vez que Apple sacó tres iPhone y también fue la primera vez que uno de ellos superó la barrera de los 1.000 euros. Fue el iPhone X, que, ante la llegada de los nuevos terminales que acaba de presentar, ha sido retirado de su tienda oficial y se ha convertido en el teléfono de la compañía que menos tiempo ha estado en el mercado: solo 10 meses.

El iPhone X tiene el honor de haber sido el primer teléfono mileurista de Apple. Pero dos de los tres terminales que presentó esta semana le han superado. El iPhone Xs costará 1.159 euros y el Xs Max, 1.259.

¿Alguien que se compra un móvil que supera los 1.000 euros va a ser capaz de sacarle todo el rendimiento o es postureo? Un usuario medio seguro que no y los heavy users tampoco. Así que ¿por qué la gente se gasta más de 1.000 euros en un móvil sino lo va a amortizar y al cabo de un par de años lo va cambiar?

Hubo un tiempo en el que poseer un iPhone, además de otorgar un cierto estatus, aunque artificial -aún lo sigue otorgando, pero menos- suponía acceder a un móvil con unas prestaciones muy elevadas con respecto al resto. Pero ahora, con la llegada de los teléfonos chinos (Huawei, Xiaomi y compañía) esa diferencia de calidad se ha recortado hasta igualarse. Entonces, ¿por qué seguimos comprando móviles de 1.000 euros cuando hay modelos con similares prestaciones a mitad de precio?

Cuando salió el Xiaomi Mi5 se le comparó con el iPhone 6, que era en ese momento el móvil más nuevo de Apple. En todas las comparativas, el móvil chino mostraba mejores prestaciones que el americano. Y costaba menos la mitad. El móvil de Xiaomi era mejor, pero entre un Xiaomi Mi5 y un iPhone 6 muy poquitos escogerían la primera opción. Entonces, ¿solo compramos un móvil por la marca o por las prestaciones?

Los iPhone no son los únicos mileuristas. Samsung, líder mundial en venta de móviles, tiene también el Galaxy S9+ por encima de los 1.000 euros. Lo mismo que Huawei, segundo en el podio en ventas. Su Huawei Mate 10 Porsche Design alcanza los 1.359.

Pero si hay que hablar de móviles prohibitivos me quedo con el Ulysse Nardin Chairman Diamont Edition. Es el smartphone más caro del mundo. Cuando salió al mercado costó 115.000 euros por lo que está en el libro Guinness de los Récords. Está fabricado con oro de 18 kilates y más de 2.000 diamantes cortados a mano. Solo hay 1.846 unidades en el mundo. Con lo que cuesta se podrían comprar 575 móviles de los de 200 euros, pero no tendría oro de 18 kilates ni 2.000 diamantes cortados a mano ni le podría decir a la gente que me ha costado 115.000 euros ni lo podría poner encima de la mesa con el logotipo hacia arriba bien visible.

